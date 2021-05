Investire in qualità. Sembra questa la strategia di mercato che caratterizzerà la Juventus nella prossima sessione estiva. La società bianconera allo stesso tempo proverà a diminuire i costi societari, cedendo soprattutto quei giocatori che hanno un ingaggio pesante. Da Szczesny a Alex Sandro, fino ad arrivare a Rabiot, Ramsey e Bernardeschi, la lista dei partenti della prossima stagione sembra prendere sempre più consistenza con il passare dei giorni. D'altronde gran parte di questi hanno deluso le aspettative, anche in relazione allo stipendio che attualmente guadagnano in bianconero.

Gran parte dei prima menzionati potrebbe finire in Inghilterra, dove vantano diversi estimatori.

Per quanto riguarda invece gli investimenti, una delle principali esigenze è quella di rinforzare la mediana. Rabiot, Bentancur e Arthur Melo non sono riusciti a dare qualità al gioco bianconero, soprattutto non hanno garantito verticalizzazioni verso le punte. Per questo si starebbe cercando un profilo che abbia queste caratteristiche e che sia abile anche negli inserimenti. Il preferito sembrerebbe essere Houssem Aouar, centrocampista classe 1998 del Lione. Anche lo scorso Calciomercato estivo il francese era stato avvicinato alla Juventus. Un trasferimento quindi che potrebbe essere solo rimandato di un anno.

Aouar possibile acquisto estivo per il centrocampo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe individuato in Houssem Aouar un possibile rinforzo per il centrocampo. La società bianconera infatti sarebbe alla ricerca di qualità, il francese sarebbe considerato il profilo ideale. Di certo non sarà semplice acquistarlo dal Lione, da sempre bottega cara.

Inoltre di recente i rapporti professionali fra il presidente della società francese Aulas e quello della Juventus Agnelli si sarebbero rovinati a causa del lancio da parte del dirigente bianconero della Superlega europea. Una proposta evidentemente non condivisa da Aulas, che non ha nascosto il suo disappunto alla stampa. Per questo difficile pensare a degli sconti sul cartellino di Aouar, che sarebbe valutato intorno ai 50 milioni di euro.

La Juventus però potrebbe giocare la carta De Sciglio, già in prestito alla società francese in questa stagione. L'eventuale inserimento del terzino nella trattativa permetterebbe alla società bianconera di risparmiare circa 5 milioni di euro per l'acquisto del centrocampista francese.

Il mercato della Juventus

Oltre ad Aouar la Juventus segue altri centrocampisti per la prossima stagione. Piace Manuel Locatelli del Sassuolo, anche lui valutato molto dalla società proprietaria del suo cartellino. Si parla di un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro. Potrebbe rappresentare un'occasione di mercato Julian Draxler, che invece potrebbe arrivare a parametro zero essendo in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2021.