La Juventus in estate potrebbe mettere in piedi alcuni scambi di mercato per rinforzare la sua rosa. Uno dei nomi che sarebbe nuovamente finito nel mirino dei bianconeri sarebbe quello di Moise Kean. L'attaccante classe 2000 sarebbe l'uomo ideale da inserire nella rosa della Vecchia Signora. Per arrivare a Kean la Juventus vorrebbe inserire nella trattativa alcuni giocatori e i nomi che sarebbero in uscita sarebbero quelli di Rabiot, Ramsey e Bernardeschi, ma questi profili non scalderebbero l'interesse dell'Everton. Infatti, il giocatore classe 2000 adesso è in forza al Paris Saint - Germain, ma il suo cartellino è di proprietà del club inglese.

Dunque, chi vorrà Kean dovrà bussare alla porta dell'Everton. La Juventus per convincere Ancelotti a cedere il suo giocatore potrebbe giocarsi la carta Demiral.

Demiral carta vincente per provare ad arrivare Kean

La Juventus per arrivare a Moise Kean potrebbe inserire nella trattativa Merih Demiral. Il difensore turco potrebbe rappresentare una buona plusvalenza per il club bianconero. Demiral poterebbe essere valutato circa 50 milioni. L'Everton dal canto suo potrebbe chiedere la stessa cifra per Kean: dunque, questa ipotesi potrebbe convenire a entrambe le squadre.

La Juventus non pensa solo al mercato

La Juventus, in queste settimane, si divide tra il lavoro in campo e le strategie di mercato.

I bianconeri, prima dovranno conquistare un posto Champions in campionato e poi dovranno agire in modo mirato sul mercato. Perciò la società è divisa in due parti e mentre Fabio Paratici cerca i rinforzi più adatti, Andrea Pirlo studia la formazione da contrapporre all'Atalanta. Per questa partita, il tecnico bresciano ha ritrovato Leonardo Bonucci che il 13 aprile ha ripreso ad allenarsi con i compagni.

Il numero 19 bianconero si è lasciato alle spalle il Covid-19 e adesso è pronto per tornare in campo. Anche Federico Bernardeschi spera di avere un doppio tampone negativo in modo da poter essere a disposizione per il match contro l'Atalanta. Qualora il numero 33 juventino dovesse rientrare la Juventus avrebbe a disposizione tutti i suoi giocatori.

Dunque, Andrea Pirlo ha abbondanza e nei prossimi giorni potrà decidere quale sarà la formazione da schierare domenica 18 aprile. In difesa la certezza sembra essere Matthijs de Ligt e al suo fianco ci sarà uno fra Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Anche a centrocampo e in attacco le alternative non mancano. In avanti la sensazione è che Andrea Pirlo possa confermare la coppia formata da Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo. In ogni caso, il tecnico della Juventus scioglierà i dubbi solo alla vigilia della gara contro l'Atalanta.