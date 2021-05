La Juventus nell'ultima giornata di campionato si gioca molto della stagione. L'eventuale qualificazione alla prossima edizione della Champions League potrebbe sicuramente attutire la delusione di un'annata deludente, soprattutto in Champions League ed in campionato. I bianconeri, comunque, nonostante le difficoltà, sono riusciti a conquistare due trofei importanti come la Supercoppa italiana e la Coppa Italia, battendo rispettivamente Napoli e Atalanta. C'è però molta incertezza su chi sarà il tecnico che siederà sulla panchina bianconera per la prossima stagione.

Così come sarà da valutare anche il futuro professionale di alcuni giocatori, in particolar modo quello di Cristiano Ronaldo e di Paulo Dybala.

Sull'argomento ha parlato il giornalista sportivo Tony Damascelli che, in una recente intervista, ha sottolineato che Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus insieme a Buffon e a Chiellini. Per quanto riguarda Dybala ha invece dichiarato: "Non è il futuro della Juventus, nel finale del match di Coppa Italia è stato bruciato in contropiede da Danilo". Ha poi parlato della panchina bianconera, sottolineando come l'ideale per la Juventus sarebbe Klopp o Guardiola e non Allegri.

'Klopp o Guardiola per la panchina'

"Non è facile trovare una soluzione per Cristiano Ronaldo: devi entrare nella testa sua e del suo agente sportivo Jorge Mendes, puoi anche risolvere il contratto e pagare delle penali, non lo so, Sono affari loro".

Queste le parole di Damascelli in riferimento a Cristiano Ronaldo e al suo possibile addio alla Juventus a fine stagione. Il giornalista sportivo ha poi voluto suggerire anche i profili ideali come tecnici nell'eventualità venisse esonerato Andrea Pirlo. Ha infatti dichiarato: "Io non riprenderei Allegri, sarebbe un errore.

Prenderei Klopp o aspetterei Guardiola". Tutti profili che evidentemente darebbero una mentalità più europea alla Juventus, che da più di 20 anni non vince la Champions League.

Il mercato della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni, Pirlo potrebbe non essere confermato sulla panchina della Juventus anche in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Difficile però che la società bianconera possa arrivare, almeno nell'immediato, ai tecnici suggeriti da Damascelli. In questi giorni si parla di un possibile ritorno di Allegri o del possibile ingaggio di Zidane. Sarebbero però profili costosi dal punto di vista dell'ingaggio. Per questo la Juventus starebbe valutando altri tecnici. Piacerebbero infatti Gasperini dell'Atalanta, Gattuso del Napoli, Mihajlovic del Bologna e Simone Inzaghi della Lazio.