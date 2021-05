La Juventus in estate potrebbe proseguire il progetto di ringiovanimento della rosa concretizzatosi soprattutto nelle ultime due stagioni. Gli acquisti di de Ligt e Demiral nel 2019 e gli investimenti nel 2020 su Kulusevski, McKennie e Chiesa confermerebbero questa strategia di mercato. A questi la prossima estate potrebbero aggiungersi altri profili interessanti. Si parla infatti del possibile ingaggio di Gianluigi Donnarumma, che arriverebbe a parametro zero dal Milan. Possibile l'acquisto a centrocampo di Manuel Locatelli e nel settore avanzato di Moise Kean.

Nelle ultime ore però nella lista di mercato della società bianconera si sarebbe aggiunto un altro nome.

Si tratta di Gabriel Jesus, punta classe 1997 del Manchester City che in questa stagione è considerato una riserva dal tecnico Guardiola. Lo spagnolo infatti sta giocando spesso con il 'falso nueve', schierando Foden come punta atipica. Per questo potrebbe avallare la cessione del brasiliano, anche perché il Manchester City starebbe valutando altri profili per il settore avanzato. Interesserebbero infatti Harry Kane del Tottenham e Erling Haaland del Borussia Dortmund.

Gabriel Jesus possibile occasione di mercato

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe investire su Gabriel Jesus durante il Calciomercato estivo.

Il brasiliano è attualmente una riserva al Manchester City e potrebbe lasciare la società inglese a prezzo vantaggioso. Si parla di una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro, prezzo che però potrebbe diminuire in estate. Il brasiliano potrebbe arrivare in caso di cessione di Cristiano Ronaldo. Per il portoghese si parla infatti di futuro professionale al Manchester United o al Paris Saint Germain.

Gabriel Jesus rappresenterebbe un profilo ideale per la Juventus in quanto si integrerebbe in maniera ottimale sia con Alvaro Morata che con Paulo Dybala. Allo stesso tempo ha un ingaggio abbordabile, guadagna infatti 5 milioni di euro a stagione. La Juventus inoltre starebbe seguendo un altro talento brasiliano, si tratta di Kaio Jorge, punta classe 2002 del Santos.

La Juventus sarebbe interessata a Kaio Jorge

La Juventus potrebbe investire anche su un altro brasiliano in estate. Piacerebbe infatti l'attaccante Kaio Jorge, in scadenza di contratto a dicembre 2021 con il Santos. Il giocatore quindi potrebbe trasferirsi a parametro zero alla Juventus a partire da gennaio 2022. Il giocatore però spera in una cessione già in estate, in questo modo il Santos potrebbe ricavare una somma dal suo cartellino, la società brasiliana sta vivendo un momento difficile dal punto di vista economico.