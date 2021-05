Lo scorso Calciomercato estivo la Juventus è riuscita a riportare a Torino Alvaro Morata. La punta spagnola era stata in bianconero dal 2014 al 2016, risultando uno dei migliori giovani della Serie A. Con la Juventus nel 2015 ha sfiorato anche la vittoria della Champions League, con i bianconeri che persero in finale contro il Barcellona. Di recente la punta spagnola è stata intervistata dai bambini di Junior Black&White Member. Tante le domande a cui ha risposto Morata, fra queste anche qualche curiosità sull'alimentazione. Ha infatti svelato la sua giornata tipo a tavola dichiarando: "A pranzo mangio pasta per avere forza per la partita, pesce o pollo.

Senza tante salse se no non sei in grado di correre tanto. A cena, invece, se si è giocata una partita ci si può permettere anche una pizza o una cotoletta". Alvaro Morata ha poi raccontato anche la settimana tipo di un giocatore, sottolineando come ad inizio settimana ci si suddivide in due gruppi diversi, chi ha giocato fa un lavoro di scarico e chi è rimasto in panchina fa un altra tipologia di allenamento. Ha poi raccontato che la sua squadra preferita è la Juventus e che spera che la prossima stagione sia migliore di quella attuale.

'Ritornare alla Juventus un'emozione bellissima'

Alvaro Morata si è soffermato anche sul suo ritorno alla Juventus, descrivendo tutta la sua gioia. Ha infatti dichiarato: "Un’emozione bellissima, incompleta perché qua non vedevo l’ora di giocare allo stadio con i tifosi".

Ha poi parlato della difficoltà attuale di non poter vivere i tifosi, sia allo stadio che alla Continassa, quando i giocatori finiscono di allenarsi. Ha poi raccontato la sua esperienza professionale da calciatore, sottolineando come da bambino iniziò a giocare come portiere. Alla fine, però, si annoiava e gradualmente si è spostato in mezzo al campo fino a diventare una punta.

Ha poi voluto ringraziare i suoi genitori e sua sorella perché grazie anche al loro aiuto e ai loro sacrifici (nell'accompagnare Morata agli allenamenti) che è diventato un giocatore professionista.

Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala i giocatori preferiti

Morata si è poi soffermato anche sui suoi giocatori preferiti. Ha infatti dichiarato: "Ad oggi dico Cristiano Ronaldo, che è il mio compagno e mi piace vederlo durante gli allenamenti, ma anche Dybala.

E' un piacere allenarmi con loro". Ha poi voluto ricordare anche un gol a cui è rimasti particolarmente affezionato. Quello al Manchester City nella sua prima esperienza in bianconero. L'immagine di quel gol è l'esultanza che vide protagonisti lui, Cuadrado, Dybala e Pogba. A tal riguardo Morata ha dichiarato che ha voluto stampare una foto di quell'esultanza e tuttora la conserva a casa.