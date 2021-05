La sconfitta contro il Milan mette in evidenza le difficoltà della Juventus sia dal punto difensivo che offensivo. Anche nella sfida dell'Allianz Stadium la squadra bianconera non è riuscita a creare occasioni di gol, con Cristiano Ronaldo e Morata che non sono riusciti ad incidere. A partita oramai decisa è entrato anche Paulo Dybala, che però si è fatto vedere solo una conclusione che ha sfiorato il palo. Non è da scartare la possibilità che la società bianconera possa rivoluzionare anche il settore avanzato nel prossimo Calciomercato estivo.

D'altronde è difficile pensare che Cristiano Ronaldo possa accettare di non giocare la Champions League la prossima stagione (attualmente le possibilità che la Juventus si qualifichi per la massima competizione europea sono in bilico). Allo stesso tempo Paulo Dybala è in scadenza di contratto a giugno 2022, per questo potrebbe essere ceduto per evitare di perderlo a parametro zero. Infine Morata, lo spagnolo è in prestito dall'Atletico Madrid ma potrebbe non essere confermato per la prossima stagione. Nelle ultime ore arrivano conferme di un possibile interessamento della Juventus per due punte del Paris Saint Germain, ovvero Mauro Icardi e Moise Kean. Uno dei due potrebbe arrivare.

La Juventus potrebbe investire su uno fra Icardi e Kean

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dal quotidiano sportivo Tuttosport, la Juventus potrebbe investire su uno fra Icardi e Kean la prossima stagione. Tutte le punte attualmente nella rosa bianconera non avrebbero infatti la certezza di una permanenza. L'unico che avrebbe manifestato l'intenzione di rispettare il contratto è Paulo Dybala. Per il resto sembra difficile che Cristiano Ronaldo possa rimanere senza Champions League, così come sembra improbabile che la Juventus possa rinnovare il prestito (o acquistare a titolo definitivo) di Alvaro Morata.

Lo spagnolo contro il Milan non ha fornito una grande prestazione così come tutta la squadra bianconera. Per questo potrebbe arrivare uno fra Icardi e Kean. L'argentino infatti potrebbe lasciare il Paris Saint Germain, in quanto non considerato un titolare da Pochettino. Per Kean (attualmente in prestito alla società francese ma il cui cartellino è di proprietà dell'Everton) la Juventus potrebbe offrire come contropartita tecnica Merih Demiral.

Il mercato della Juventus

Qualora però fossero ci fossero più cessioni nel settore avanzato, non è da scartare la possibilità di vedere almeno due acquisti. Oltre ad uno fra Icardi e Kean potrebbe arrivare infatti una quarta punta. Si parla di un interesse concreto per Gianluca Scamacca, punta attualmente in prestito al Genoa ma il cui cartellino è di proprietà del Sassuolo. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.