La Juventus in estate dovrebbe proseguire la strategia di mercato adottata da due stagioni a questa parte. Si cercherà di investire su giovani di qualità, possibilmente italiani. L'idea infatti è quella di costruire uno zoccolo duro che possa rappresentare la base per il presente e per il futuro. D'altronde la Juventus nella sua storia ha sempre avuto un gruppo consistente di italiani in rosa, che spesso rappresentavano una ricchezza importante anche per la nazionale. Non è un caso che in questi giorni si parli di un interesse concreto della società bianconera per Gianluigi Donnarumma, con Szczesny che potrebbe ritornare in Inghilterra.

Del Milan si segue anche Alessio Romagnoli, che potrebbe essere inserito in uno scambio di mercato che porterebbe Bernardeschi a Milano. A centrocampo invece il preferito sembrerebbe essere Manuel Locatelli. Per quanto riguarda il settore avanzato sono due i nomi avvicinati alla Juventus in questi giorni. Il primo è Moise Kean e l'altro è Gianluca Scamacca.

Scamacca potrebbe essere acquistato durante il calciomercato estivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe seguendo sempre Gianluca Scamacca come possibile rinforzo del settore avanzato. Si era parlato della punta (attualmente in prestito al Genoa ma il cui cartellino è di proprietà del Sassuolo) nella lista di mercato della Juventus anche durante lo scorso Calciomercato invernale.

A frenare la trattativa sarebbe stata la richiesta di mercato importante del Sassuolo per il cartellino del giocatore, da circa 20 milioni di euro. Prezzo però giustificato dalle qualità di Scamacca, che si sta confermando anche in questa seconda parte della stagione. Nel Genoa infatti sta giocando spesso titolare ed è arrivato quasi a dieci gol stagionali in Serie A.

Proprio per questo secondo le ultime indiscrezioni di mercato il prezzo di mercato sarebbe anche cresciuto rispetto a gennaio. Il Sassuolo potrebbe venderlo per circa 25 milioni di euro. Fra l'altro si parla per lui di una possibile convocazione all'Europeo 2021 con la nazionale italiana. È stato infatti inserito nella lista dei pre-convocati per la massima competizione europea per nazioni dal commissario tecnico Roberto Mancini.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Scamacca potrebbe non essere l'unico per il settore avanzato della Juventus. Se infatti uno fra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala dovesse partire, la società bianconera potrebbe integrare la rosa con un'altra punta. Piace molto Moise Kean, valutato circa 50 milioni di euro dall'Everton. La Juventus però potrebbe inserire Demiral come contropartita tecnica per l'acquisto del giocatore.