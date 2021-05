Il campionato è appena terminato, ma il Calciomercato sta per entrare nel vivo e tutte le squadre sono impegnate a rinforzare le rispettive rose. In questi giorni non sono mancati i colpi di scena con Antonio Conte che ha lasciato l'Inter e Andrea Pirlo che è stato esonerato dalla Juventus. Nella giornata odierna, però, Alessio Romagnoli è stato fotografato fuori dalla sede dell'Inter mentre era intento a chiacchierare col dirigente nerazzurro Piero Ausilio.

Romagnoli spotted with Inter directors Piero Ausilio and Dario Baccin



Calciomercato Milan, Romagnoli sarebbe in uscita

Il difensore italiano sembra pronto a lasciare il Milan non appena si aprirà la finestra di mercato, a un anno dalla scadenza del suo contratto.

I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Ricky Massara avrebbero fatto una scelta basata su criteri tecnici ed economici e hanno stabilito che il giocatore non sarebbe più utile alla causa rossonera. La sua prossima destinazione è ancora sconosciuta, ma le indiscrezioni sulla cessione saranno state sicuramente alimentate dalla foto scattata fuori dalla sede nerazzurra.

Scambio Bernardeschi-Romagnoli: ci sarebbe il 'no' di Maldini

Nonostante sia stato uno dei giocatori migliori e più costanti del club da quando è arrivato nel 2015 dalla Roma, gli ultimi mesi non sono stati i migliori per Romagnoli e sul suo orizzonte incombono pesanti nuvole nere. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2022 e il Milan non presenterà alcuna offerta per il rinnovo, dunque probabilmente si arriverà ad una cessione estiva.

Secondo le ultime informazioni, Paolo Maldini avrebbe rifiutato la possibilità di uno scambio con la Juventus che avrebbe coinvolto Romagnoli. La voce circolata riguardava un possibile scambio con l'esterno destro Federico Bernardeschi, il quale si sarebbe accasato al Milan in cambio del cartellino del giovane difensore.

Romagnoli vorrebbe rimanere

Come ampiamente detto, il contratto del difensore centrale scadrà nel 2022, ma il giocatore vorrebbe restare in rossonero. Detto questo, non sarà una passeggiata raggiungere un accordo sullo stipendio. In ogni caso, tenere Romagnoli sarebbe importante anche per i rossoneri in un altro senso, legato alla Champions.

Poiché il difensore proveniva dal settore giovanile italiano, fa parte della lista degli otto giocatori che i club sono abituati ad inserire per la competizione. Per la fase a eliminazione diretta di Europa League, il Milan è stato costretto a ridurre il numero di giocatori inseriti proprio a causa di questa regola, non avendo abbastanza giocatori cresciuti in Italia. Questo, ovviamente, è solo un aspetto che potrebbe far riflettere entrambe le parti sul futuro del difensore.