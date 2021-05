Nei giorni scorsi, Gianluigi Buffon ha ufficializzato il suo addio alla Juventus a fine stagione. Il secondo portiere bianconero ha spiegato a Dazn i motivi della sua decisione, sottolineando come non voglia sentirsi un peso in una società che gli ha dato tanto. Allo stesso tempo, ha dichiarato che si prenderà i prossimi 20/25 giorni per considerare le offerte che ha ricevuto. Il portiere, quindi, è pronto a lanciarsi in un nuovo progetto sportivo, possibilmente da protagonista. Si è parlato di un interesse concreto di Genoa, Atalanta e Parma, dalla Francia invece si parla di una possibile offerta del Barcellona per Buffon.

Secondo La Repubblica, invece, il nuovo tecnico della Roma José Mourinho avrebbe chiesto alla sua società l'ingaggio del portiere italiano. Il portoghese lo considererebbe il profilo ideale per portare qualità ed esperienza in una rosa che in questa stagione ha perso soprattutto contro le grandi squadre. Buffon arriverebbe a Roma per fare il primo portiere ed andrebbe a sostituire l'attuale titolare Pau Lopez, che potrebbe lasciare la società a fine stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Mourinho avrebbe fatto il nome di Buffon alla Roma come possibile rinforzo per la prossima stagione.

Per il portiere bianconero, però, si parla anche di un possibile futuro professionale all'estero, soprattutto per un'offerta proveniente dalla Spagna. Ci sarebbe infatti il Barcellona interessato al suo ingaggio. Il portiere italiano andrebbe a ricoprire il ruolo di secondo di Ter Stegen, anche se avrebbe la possibilità di giocare più partite rispetto a quelle effettuate in questa stagione alla Juventus.

Un'ipotesi affascinante per Buffon in quanto potrebbe giocare con Leo Messi dopo essere stato compagno di squadra di Cristiano Ronaldo in bianconero.

Il mercato della Juventus

Gianluigi Buffon potrebbe non essere l'unico portiere a lasciare la Juventus in estate. Si parla, infatti, anche della possibile cessione di Szczesny.

Per il nazionale della Polonia si parla di un interesse concreto dell'Arsenal. La sua cessione potrebbe garantire circa 20 milioni di euro alla società bianconera. L'eventuale partenza di Szczesny potrebbe agevolare l'ingaggio di Gigio Donnarumma, in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2021. Non è da scartare, però, la possibilità che l'italiano possa rimanere in rossonero ( e quindi rinnovare il suo contratto) con la qualificazione della squadra di Pioli alla prossima edizione della Champions League.