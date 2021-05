Anche in questa stagione l'Atalanta si è resa protagonista di un'annata molto positiva: attualmente è al secondo posto in campionato ed è vicina a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Inoltre la prossima settimana i bergamaschi si giocheranno la possibilità di conquistare un trofeo: in finale di Coppa Italia affronteranno la Juventus. Proprio dalla società bianconera a fine stagione l'Atalanta dovrebbe riscattare il cartellino di Christian Romero. Il difensore argentino si è trasferito a Bergamo lo scorso Calciomercato estivo in prestito sulla base di 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 16 milioni di euro.

Un investimento che si è rivelato un affare per i bergamaschi, considerando la crescita tecnica avuta dal giocatore in questa stagione. Le prestazioni dell'argentino non sono passate inosservate anche a livello europeo. Si parla infatti di un interesse concreto del Manchester United per il difensore. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Atalanta sarebbe pronta a riscattare quanto prima Romero per cederlo per non meno di 40 milioni di euro alla società inglese. Sarebbe l'ennesima plusvalenza finanziaria realizzata dalla società bergamasca.

Romero potrebbe essere ceduto al Manchester United

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla stampa inglese, l'Atalanta potrebbe riscattare Romero dalla Juventus per poi cederlo al Manchester United.

La società bergamasca lo valuterebbe circa 40 milioni di euro. Sarebbe l'ennesimo capolavoro di mercato dell'Atalanta, che in un anno rivenderebbe il giocatore per il doppio di quanto pagato per acquistarlo. Non è comunque da scartare la possibilità che la società bianconera provi a riacquistarlo dai bergamaschi, anche in considerazione del fatto che Chiellini potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione essendo in scadenza di contratto.

Il mercato della Juventus

Proprio la Juventus in estate potrebbe attuare una sorta di rivoluzione della rosa, soprattutto se non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Potrebbero lasciare Torino Alex Sandro, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. Tutti giocatori che hanno un ingaggio pesante, soprattutto quello del portoghese.

A tal proposito si parla di un possibile trasferimento al Manchester United per Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes lo avrebbe offerto alla società inglese, chiedendo un contratto di due anni a 20 milioni di euro netti a stagione. Potrebbe però esserci un ritorno allo Sporting Lisbona per la punta, in quanto nella società portoghese avrebbe la possibilità di giocare la prossima Champions League.