L’anno prossimo il Parma giocherà in Serie B. Il campionato appena concluso è stato un incubo per i gialloblu, che lo hanno concluso all’ultimo posto e con nove sconfitte nelle ultime nove gare, compresa l’ultima di ieri a Genova contro la Sampdoria. Il presidente Krause ha così deciso che per ripartire serve la rivoluzione tecnica. Secondo gli ultimi rumors sarebbero vicinissimi all’addio sia il Direttore sportivo Carli che l’allenatore Roberto D’Aversa. Per la panchina si tratta del secondo addio in stagione, dopo quello di Liverani.

Parma, Pederzoli sarà l’uomo mercato

Per la poltrona di Ds sarebbe già stato individuato il nuovo uomo mercato del Parma. Si tratterebbe di Mauro Pederzoli che aveva già un ruolo in società nell’area scouting. Per lui quindi sarebbe un balzo in avanti che in realtà è un ritorno al passato. Il dirigente infatti ha già ricoperto questo ruolo nel Cagliari, nel Torino, nel Novara e nel Brescia e proprio nel lombardi fu tra i protagonisti del colpo che portò all'ingaggio di Pep Guardiola.

La prima scelta che dovrà fare Pederzoli, insieme a Krause, sarà quella dell’allenatore. Come detto D’Aversa [VIDEO] non rimarrà in sella, per lui ci sono diverse opzioni, tra cui la Sampdoria. Per la panchina emiliana sono tante le opzioni, serve un mister che possa iniziare un percorso lungo e proficuo, perché il progetto di Krause è ambizioso e la Serie A è l’obiettivo minimo da raggiungere.

Voci sul nome del nuovo allenatore del Parma

Nelle ultime ore sarebbe entrato nella lista dei papabili per la panchina dei ducali Filippo Inzaghi, reduce dalla retrocessione con il Benevento. Proprio con le Streghe in Serie B l’anno scorso "Superpippo" aveva centrato la promozione a suon di record. Però il girone di ritorno di questo campionato è stato molto deludente e così la squadra è precipitata al terz'ultimo posto.

I rumors però non si interrompono qui. Ci sarebbe anche la possibilità di far tornare in Italia Fabio Cannavaro, che al momento allena in Cina con buoni risultati. L’ex campione del mondo conosce bene l’ambiente per aver fatto parte, da giocatore, della squadra che vinse anche la Coppa Uefa nel 1999 insieme ai vari Buffon, Thuram e Veron.

Un altro nome possibile per la panchina del Parma [VIDEO]è quello di Ivan Juric. Il tecnico rivelazione degli ultimi due anni in Serie A ha creato un Verona bello e vincente. Il suo futuro all’Hellas però è tutto da decifrare, lui stesso ha ammesso di avere avuto contatti con la dirigenza scaligera solo di recente e di non aver ancora preso una decisione sul futuro. Sul croato ci sarebbero anche l’interessamento del Genoa.

Infine l’ultimo nome accostato al Parma sarebbe quello di Giovanni Stroppa, allenatore che nelle ultime due stagioni ha avuto un percorso simile a quello di Inzaghi, con la promozione dalla B con il Crotone e poi con grosse difficoltà nell'ultimo campionato di Serie A: Stroppa è stato esonerato a metà stagione, con la squadra ultima in classifica.