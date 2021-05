L'Inter avrebbe cominciato a muoversi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. L'obiettivo dei nerazzurri è quello di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte per cercare di fare il salto di qualità anche in ambito europeo. In questa stagione, infatti, il club meneghino ha dominato in Italia vincendo lo scudetto con largo anticipo, ma la pecca è rappresentata dall'ultimo posto nella fase a gironi di Champions League che portò all'eliminazione dalle competizioni europee già a dicembre. Uno degli obiettivi principali sarà rinforzare il centrocampo e per questo motivo l'ultimo nome accostato al club meneghino è quello di Miralem Pjanic.

L'Inter pensa a Pjanic

Uno dei nomi finiti nel mirino dell'Inter in vista della prossima estate sarebbe quello di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco è stato acquistato dal Barcellona l'estate scorsa, nell'ambito di uno scambio con Arthur Melo con la Juventus, con una valutazione da 70 milioni di euro. Il suo rendimento, però, ha deluso le aspettative e per questo motivo il giocatore è finito ai margini dello scacchiere tattico di Koeman, che gli ha preferito spesso e volentieri il giovane talento emergente, Pedri.

Pjanic sarebbe perfetto per la rosa nerazzurra, visto che il centrocampista bosniaco potrebbe alternarsi con Marcelo Brozovic, che attualmente in rosa non sembra avere un alter ego in grado di farlo rifiatare.

Il blaugrana, inoltre, non ha giocato moltissimo, come detto, e, stando a quanto riportato da Sport, questo potrebbe anche facilitare la sua cessione la prossima estate. In questa stagione Pjanic ha collezionato soltanto diciassette presenze in Liga e otto in Champions League, non timbrando mai il cartellino. L'ex Juve tornerebbe volentieri in Italia, dove ha sicuramente dato il meglio di sé con le maglie della Roma e della Juventus.

Le possibili cifre

Stando a quanto riportato dal quotidiano catalano, Sport, ci sarebbero stati già i primi contatti tra Inter e Barcellona per discutere del futuro di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco è a bilancio per una cifra ancora eccessivamente alta, vicina ai 60 milioni di euro, e per questo motivo difficilmente i blaugrana riusciranno a cederlo a titolo definitivo.

Alla luce di ciò, l'intenzione dei nerazzurri sarebbe quella di provare a sfruttare l'occasione di mercato, chiedendo il classe 1990 in prestito, magari stabilendo una cifra per l'eventuale diritto di riscatto. Inter che, comunque, non è l'unica società interessata visto per assicurarsi le prestazioni di Pjanic dovrà battere la concorrenza di un altro top club europeo, il Chelsea.