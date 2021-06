La dirigenza rossonera è sicuramente motivata nell'obiettivo di cercare rinforzi di spessore al fine di migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. C'è un giocatore che però ha deluso le attese, l'ex capitano Alessio Romagnoli, il quale potrebbe finire al Barcellona in cambio di Junior Firpo. La dirigenza rossonera spera di ricavare almeno 15 milioni dalla cessione del giocatore, oppure un considerevole sconto per l'acquisto del terzino blaugrana.

Calciomercato Milan, trattativa in corso col Barcellona

Il Milan starebbe valutando seriamente il sacrificio del proprio ex capitano per finanziare alcuni acquisti.

Tale decisione sarebbe anche influenzata dall'esercizio dell'opzione di riscatto per Fikayo Tomori dal Chelsea per 28 milioni di euro, che sarà sicuramente il titolare per la prossima stagione. Il Milan non ha ancora presentato una vera e propria offerta formale a Mino Raiola per ottenere il rinnovo di Romagnoli, il cui attuale contratto scade nel 2022, ma l'agente vorrebbe un aumento di stipendio, dagli attuali 3,5 milioni netti a stagione, che non è nei piani del Milan. I rossoneri sarebbero disponibili ad ascoltare eventuali offerte per l'ex difensore della Roma e il Barcellona starebbe guardando al giocatore come potenziale sostituto di Samuel Umtiti e Clément Lenglet, che lasceranno a fine stagione.

Si sarebbero registrano contatti positivi tra Mino Raiola e Joan Laporta, mentre il Milan vorrebbe guadagnare almeno 15 milioni di euro dalla cessione di Romagnoli, anche se Junior Firpo potrebbe entrare a far parte dell'accordo in quanto Frederic Massara lo vorrebbe in rossonero come vice di Theo Hernandez.

Calciomercato Milan, trattative col Chelsea per il riscatto di Tomori

Dopo le intense voci emerse su un interessamento del Milan per Ziyech, ci sarebbe stata la conferma di come i rossoneri apprezzino realmente il talento marocchino, ma allo stato attuale non ci sarebbero trattative con il Chelsea. Al momento, la valutazione del giocatore è alta, così come lo stipendio che percepisce a Londra, dunque l'operazione potrebbe essere il più classico dei last minute qualora il Chelsea non riesca a trovare degli acquirenti.

Bisogna però tener presente la spesa sostenuta dal club londinese per l'acquisto del cartellino dall'Ajax. Infatti, solo un anno fa il Chelsea ha pagato 40 milioni di euro agli olandesi. Per quanto riguarda Fikayo Tomori, da almeno una settimana sembrerebbe tutto fatto e mancherebbero poche ore all'annuncio ufficiale dell'acquisto per 28 milioni di euro. Un'operazione molto importante anche per Stefano Pioli, visto che l'inglese è stato uno degli artefici della stagione rossonera dopo essere arrivato nel mercato di gennaio.