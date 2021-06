Come riportato da diverse indiscrezioni giornalistiche, Hakan Calhanoglu e il suo procuratore Gordon Stipic sarebbero tornati sui loro passi prendendo in esame seriamente l'offerta rossonera. Il Milan ha proposto da mesi un contratto da quattro milioni più 500 mila euro di bonus, mentre il giocatore turco ha sempre chiesto 5/6 milioni, cifre ritenute troppo alte dalla società del Diavolo che, la scorsa settimana, ha ufficialmente dato un ultimatum di sette giorni per chiudere o in fumata bianca o in fumata nera.

Calhanoglu sarebbe tentato dal giocare la Champions con la squadra che lo ha reso un vero trequartista e dove è sempre stato apprezzato.

Pioli lo aspetta da mesi ed è da sempre un suo grande ammiratore, avendo affermato più volte che Hakan era uno dei pochi giocatori a possedere tutte le caratteristiche del trequartista perfetto per il suo 4-2-3-1. Il giocatore turco ha comunque ricevuto un'offerta da 32 milioni in tre anni dall'Al-Duhail, club del Qatar, quindi niente è scontato.

Tesoretto per un colpo importante: via Caldara, Laxalt, Duarte e Conti

In caso di addio di Calhanoglu, il Milan potrebbe iniziare l'assedio finale per De Paul, per il quale l'Udinese chiede ben 40 milioni. Per tale motivo serve un buon tesoretto per completare l'operazione e perciò sarebbero in partenza ben quattro giocatori che non rientrano più nei piani rossoneri.

Caldara è appena tornato da un prestito di 18 mesi all'Atalanta, squadra che non lo riscatterà per i 16 milioni pattuiti. Il centrale italiano verrà valutato da mister Pioli come possibile riserva della coppia titolare Kjaer-Tomori, dato che Romagnoli, essendo in scadenza 2022, non è detto che resti.

Il difensore appena rientrato dal prestito potrà comunque essere venduto per fare cassa e aggiungere soldi freschi al nuovo tesoretto.

Quest'ultimo verrà incrementato da Duarte, poiché al suo club, l'Istanbul Basaksehir, è piaciuto molto e sembra essere intenzionato a riscattarlo per un cifra vicino ai 5/6 milioni.

Andrea Conti rientrerà dal prestito al Parma, dato che la società gialloblu è retrocessa e per tale motivo non verrà applicato l'obbligo di riscatto.

Il terzino ex Atalanta non rientra nei piani rossoneri ed è pronto all'addio, sul giocatore vi è un forte interesse del Genoa e, nelle ultime ore, sembrerebbe essere interessata anche la Fiorentina.

Infine, tornerà dal prestito anche Laxalt, poiché il Celtic non lo riscatterà per i 9/10 milioni pattuiti a inizio anno. Anche il giocatore uruguagio non è ben accetto dalla società rossonera, che alla prima offerta congrua al valore del terzino lo lascerà partire, su di lui vi è un forte interesse di Dinamo Mosca, Besiktas e il Galatasaray. Anche in caso di rinnovo di Calhanoglu e quindi di un improbabile arrivo alla corte rossonera di De Paul, questi giocatori sono in partenza e il tesoretto molto importante verrà speso per l'esterno sinistro e la prima punta.