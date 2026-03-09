"Mi risulta che ci sia un interessamento del Lione per David" questa è l'indiscrezione di calciomercato rivelata su Youtube da Gianni Balzarini. Il giornalista ha proseguito dicendo: "La richiesta arriverebbe direttamente da Fonseca, che aveva già avuto David al Lille e quindi quando hai un allenatore che ti va a cercare e a richiedere specificatamente, questo magari ti restituisce anche un pochino di serenità. Il canadese credo che abbia finito il suo cammino nella Juventus, a meno che le parti non si mettano d'accordo per restare insieme il prossimo anno, ma dando a David il ruolo di attaccante di riserva.

Onestamente non so se lui accetterebbe una sistemazione di questo genere, è possibile che eventualmente tornando nella Ligue 1, dove si era ben espresso con i 104 gol in cinque stagioni eccetera tu torni ad essere quel giocatore importante che si era visto negli scorsi anni".

Balzarini: 'Credi che David possa ritrovarsi in Ligue 1'

Ancora Balzarini: "Basta andare su un social qualsiasi per vedere i gol di David nel Lille: ne faceva e li faceva anche bene, sempre però in spazi piuttosto aperti o in ripartenza su lanci di Zeghrova. Proprio il kosovaro è l'altro da valutare da qui alla fine della stagione, anche se io mi batto per la sua conferma. Perché credo che questa annata gli sarà servita per prepararsi alla prossima, nella quale dovrà trovare ritmo partita, dovrà trovare la condizione ottimale al 100% e quindi potrà diventare una pedina importante.

È vero, anch'io mi aspettavo che entrasse contro il Pisa, tra l'altro all'andata il suo ingresso era stato determinante perché aveva praticamente cambiato la Juve, ma evidentemente Spalletti non ha ritenuto di doverlo fare".

Juve, i tifosi commentano le parole di Balzarini

Le parole di Balzarini su David hanno acceso la discussione fra i tifosi della Juventus: "Se David è uno bravo negli spazi, il campionato italiano è il meno adatto per uno con queste caratteristiche. Hai sempre il difensore in appoggio addosso, e se ti fermi un attimo ti raddoppiano" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Credo che se la partita fosse stata già al sicuro, magari avrebbe lasciato in campo David così da poter agire in condizioni più agevoli ma dal momento che bisognava portare la partita dalla propria, ha pensato di andare "più sul sicuro" ed inserire Boga".