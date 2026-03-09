La Juventus potrebbe presentarsi con un volto nuovo in attacco nella prossima sfida di campionato contro l’Udinese. L’ottima prestazione offerta dai bianconeri nel secondo tempo della gara vinta contro il Pisa avrebbe infatti aperto nuove riflessioni nella mente di Luciano Spalletti. Secondo quanto riferito dal giornalista Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, il tecnico starebbe valutando seriamente la possibilità di modificare l’assetto offensivo, puntando su un tridente più mobile e tecnico.

David in bilico dopo la prova opaca

Tra i giocatori che rischiano di pagare le nuove valutazioni dello staff tecnico c’è Jonathan David.

L’attaccante canadese, titolare contro il Pisa, è rimasto in campo per 45 minuti senza riuscire a incidere sulla partita. Una prestazione sottotono che non ha convinto Spalletti, spingendolo a lasciarlo negli spogliatoi all’intervallo.

Al suo posto è entrato Jeremie Boga, che ha invece dato immediatamente più vivacità alla manovra offensiva. L’ivoriano è apparso molto più dentro la partita, offrendo dinamismo, qualità nell’uno contro uno e maggiore partecipazione al gioco. Un impatto che ha contribuito a cambiare il ritmo della Juventus nella seconda frazione e che ora potrebbe aprirgli le porte di una maglia da titolare.

Yildiz falso nove e tridente senza centravanti

Proprio da quelle sensazioni potrebbe nascere una Juventus diversa contro l’Udinese.

L’idea sarebbe quella di schierare dal primo minuto Boga sulla fascia sinistra, Francisco Conceicao a destra e Kenan Yildiz al centro dell’attacco, nel ruolo di falso nove. Una soluzione senza un centravanti di ruolo, ma basata su mobilità, tecnica e scambi continui tra gli interpreti offensivi.

Non sarebbe una novità assoluta. Già nel secondo tempo della sfida contro la Roma questa disposizione aveva dato segnali interessanti, permettendo alla Juventus di aumentare qualità e imprevedibilità negli ultimi metri. Contro il Pisa, poi, la stessa idea ha trovato ulteriore conferma, con la squadra capace di produrre gioco e occasioni con maggiore fluidità.

Se Spalletti dovesse davvero puntare su questo assetto anche contro l’Udinese, sarebbe inevitabilmente una doccia fredda per Jonathan David e per Lois Openda.

I due attaccanti arrivati in estate, infatti, non sono ancora riusciti a convincere pienamente e rischierebbero di vedere ridotto ulteriormente il loro spazio nelle gerarchie offensive bianconere. Un segnale chiaro: nella Juventus attuale, la maglia da titolare si conquista sul campo, anche a costo di cambiare completamente volto all’attacco.