Il Trapani vive una giornata decisiva e rischia l'esclusione dal campionato di Serie C: oggi, 9 marzo, é una giornata cruciale per il club. Il Tribunale Federale Nazionale è chiamato a esprimersi sul deferimento relativo alla scadenza federale non rispettata lo scorso 16 dicembre. Qualora le violazioni contestate venissero confermate, la società granata rischierebbe non solo ulteriori punti di penalizzazione ma, nello scenario più grave, anche l’estromissione dal campionato quando mancano poche giornate alla conclusione della stagione.

Un’eventuale esclusione avrebbe conseguenze pesanti sull’equilibrio della classifica del Girone C di Serie C, incidendo sia sulla corsa salvezza sia sulla zona playoff, come già accaduto in passato in altri raggruppamenti della categoria.

Al centro della vicenda ci sono contestazioni legate al pagamento di ritenute fiscali e contributi previdenziali che, secondo l’accusa, non sarebbero stati effettuati nei termini stabiliti. Nel fascicolo vengono citati anche alcuni versamenti eseguiti da conti diversi da quello indicato per le operazioni societarie. Il presidente Valerio Antonini ha sempre respinto le accuse, ribadendo che gli obblighi economici sarebbero stati rispettati integralmente. La parola definitiva, però, spetta ora ai giudici federali.

Trapani, curva chiusa e contestazione

Intanto il clima attorno alla squadra resta molto teso. Nell’ultima gara la curva è rimasta chiusa su decisione della società e numerosi sostenitori si sono radunati fuori dallo stadio, manifestando con cori di protesta contro la dirigenza. Un segnale evidente della frattura tra tifoseria e club in uno dei momenti più complicati della stagione.