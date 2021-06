Il Calciomercato del Milan è momentaneamente fermo all'acquisto del sostituto di Gianluigi Donnarumma, il quale lascerà il Milan a parametro zero alla scadenza del contratto. La scelta per sostituirlo è ricaduta su Mike Maignan, ex portiere del Lille, acquistato per circa 13 milioni di euro. In questo momento i rossoneri sembrano essere concentrati sulle uscite e su qualche acquisto low cost prima di sferrare il colpo che tutti i tifosi stanno aspettando per la qualificazione in Champions League. Per non ripetere un altro caso Donnarumma, i dirigenti rossoneri avrebbero in mente di cedere Alessio Romagnoli, al quale non sarà probabilmente offerto il rinnovo del contratto.

L'ex capitano rossonero sarebbe finito nel mirino della Juventus, che lo acquisterebbe per sostituire il partente Demiral. Allo stesso tempo un altro giocatore sarebbe in uscita, ovvero lo spagnolo Samu Castillejo il quale potrebbe essere protagonista di uno scambio col Siviglia che coinvolgerebbe il Papu Gomez.

Calciomercato Milan, la Juventus vorrebbe Romagnoli

La Juventus spera di poter vendere il difensore centrale Demiral al fine di ricavare una corposa plusvalenza e ha in mente due potenziali sostituti. Oltre ad aver tastato il terreno per Nikola Milenkovic della Fiorentina, i bianconeri sembrano essere ancora interessati a Romagnoli che al Milan ha un futuro incerto. Il capitano rossonero non ha disputato una buona seconda parte di stagione a causa di alcune brutte prestazioni e di un infortunio, perdendo il posto da titolare a favore di Fikayo Tomori, giocatore arrivato in prestito dal Chelsea che il Milan acquisterà a titolo definitivo.

Romagnoli ha probabilmente perso la fiducia della società e del suo allenatore Stefano Pioli e ora il suo futuro è fortemente in bilico. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e le elevate richieste del suo agente Mino Raiola – che vuole un aumento di stipendio a 6 milioni di euro netti a stagione per il suo assistito – sono condizioni che rendono sempre più vicina la cessione.

Raiola ha ottimi rapporti con la Juventus, il che ovviamente potrebbe favorire l'operazione.

Calciomercato Milan, sarebbe possibile l'arrivo del Papu

Il Milan rinforzerà la rosa con qualche acquisto quest'estate e una delle priorità sarebbe la fascia destra. Castillejo è destinato a partire e servirà un sostituto, con l'ex Villarreal che ha avuto una stagione più negativa che positiva, nonostante le numerose opportunità.

Secondo quanto riportato da alcuni media sportivi, sarebbe nata l'idea di uno scambio col Siviglia tra l'esterno spagnolo e l'argentino Alejandro Gomez. Un'opportunità di mercato che potrebbe giovare sia ai rossoneri che agli andalusi, visto che l'esterno spagnolo probabilmente lascerà Milano quest'estate, mentre l'argentino non ha mai nascosto la voglia di tornare in Italia.