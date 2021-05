Da Rui Patricio a Isak, sono tanti i nomi accostati alla Roma: dopo l'ufficializzazione di Mourinho quale nuovo allenatore e l'ormai imminente fine della stagione, il Calciomercato estivo romanista entra nel vivo.

Intanto la presidenza e il neo allenatore si sono incontrati di recente a Londra, insieme al General manager Thiago Pinto, per delineare le strategie del nuovo progetto tecnico giallorosso.

La nuova Roma di Mourinho

Le scelte di Mourinho non sembrano né definite né definitive: Villar per esempio potrebbe partire in uno scambio con la Juventus per Demiral, cosi da soddisfare le esigenze di entrambe le squadre.

In uscita ci potrebbero essere anche Pedro e Dzeko.

Mkhitaryan invece, a suon di prestazioni, parrebbe essersi guadagnato la conferma, nonostante le voci parlino di un non proprio amichevole rapporto con Mourinho derivante dal passato.

La lista dei nomi per reparto

Riguardo al portiere, la scelta dovrebbe avvenire tenendo presenti fra i parametri l'esperienza internazionale e un'età anagrafica in grado di garantire almeno qualche anno di alto rendimento. Con queste premesse l'elenco si ridurrebbe a due giocatori: Areola (27 anni) oggi al Fulham ma per diversi anni portiere titolare del Psg. Il secondo nome sarebbe quello Rui Patricio (33 anni), gestito dallo stesso procuratore di Mourinho, e da quest'ultimo alquanto apprezzato: il portoghese, dopo l'esperienza al Benfica, attualmente gioca in Inghilterra con il Wolverhampton.

In difesa piacerebbe molto il giovane difensore Akè del Manchester City, oltre a Zouma del Chelsea, ma crescono le quotazioni di Dier e di Hojbjerg (entrambi del Tottenham).

Il centrocampo sarebbe il reparto fondamentale per il nuovo allenatore, la figura ricercata è quella di un mediano forte fisicamente e con un' eccellente tecnica.

Nella lista figurerebbero Georgino Wijnaldum del Liverpool, Teun Koopmeiners dell'Az Alkmaar, Renato Sanches del Lilla e Sabitzer del Lipsia.

Per l'attacco - da capire se con o senza Dzeko - la Roma avrebbe sondato il terreno tra gli altri per Icardi - che quest'anno è stato protagonista non troppo positivo della stagione francese con il PSG - Belotti - già cercato da Mou per il Tottenham, così come anche dalla Roma in passato, ma rimasto a Torino per le richieste elevate della proprietà granata.

Inoltre circola il nome di Daka del Salisburgo, accostato alla Roma qualche settimana fa. Ultimo entrato nella lista, che sembra aggiornarsi rapidamente di giorno in giorno, è Isak del Real Sociedad, per il quale la Roma si dice sia in concorrenza con il Barcellona. Il giocatore ha segnato quest'anno 14 goal in 32 partite.