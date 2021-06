L'Inter ha cominciato a muoversi sul mercato in entrata per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo allenatore, Simone Inzaghi. E proprio seguendo le indicazioni del neo tecnico nerazzurro il club meneghino ha chiuso il primo colpo della sessione estiva di Calciomercato con l'arrivo di Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco è atterrato il 21 giugno a Milano dopo aver disputato gli Europei con la propria Nazionale e in queste ore sta sostenendo le visite mediche prima di apporre la firma sul nuovo contratto. Il giocatore lascia il Milan a parametro zero, essendo andato in scadenza di contratto con i rossoneri.

Inter preferita al Milan

L'ultima parola è stata quella di Hakan Calhanoglu, che alla fine ha deciso di non rinnovare il contratto con il Milan, accasandosi all'Inter. I rossoneri avevano offerto il rinnovo a 4 milioni di euro a stagione, ma il turco alla fine ha deciso di accettare la proposta di Ausilio e Marotta, che sul piatto hanno messo un accordo triennale fino a giugno 2024, con opzione per il quarto anno a 5 milioni di euro a stagione più bonus. In extremis Maldini avrebbe provato anche a pareggiare l'offerta, ma il suo agente avrebbe sottolineato come ormai la parola era stata data al club meneghino.

Inoltre, alcune indiscrezioni sul web riportano un altro retroscena sul tradimento del classe 1994 al suo ormai ex club.

Secondo l'emittente, infatti, la scelta di Hakan Calhanoglu è stata tecnica più che economica: ha voluto l’Inter, pensa possa essere una squadra superiore al Milan come dice la classifica. Economicamente non gli cambia tanto, aveva voglia di cambiare e voleva rimanere fortemente in Italia. Anche la Juventus, tra l'altro si era interessata a lui, ma la società nerazzurra ha bruciato tutti sul tempo, anche per quanto successo a Christian Eriksen dieci giorni fa e che pone tanti interrogativi sul futuro.

L'Inter con Calhanoglu

L'arrivo di Hakan Calhanoglu all'Inter porta con sé numeri importanti. Il turco nella stagione appena conclusa ha messo a segno quattro reti e collezionato nove assist in campionato, che si uniscono ai nove gol e i nove assist messi insieme l'anno scorso. Anche per questo i nerazzurri hanno deciso di puntare su di lui, ritenendolo l'affare ideale, costando anche zero a bilancio, per sostituire, si spera solo momentaneamente Christian Eriksen.

Per Simone Inzaghi il fantasista ex Milan rappresenterà ciò che è stato per lui Luis Alberto alla Lazio. Il classe 1994 avrà libertà di movimento, partendo dal ruolo di mezzala sinistra, con licenza di avanzare anche sulla linea dei trequartisti alle spalle di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, che dovrebbe restare all'Inter visto che il sacrificato sarà Achraf Hakimi per sistemare i conti.