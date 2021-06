La Juventus è attesa da settimane importanti in tema mercato. Gli investimenti nel settore avanzato dipenderanno in primis dalla volontà di Cristiano Ronaldo di continuare o meno a giocare nella Juve. A tale riguardo arrivano indiscrezioni di mercato contrastanti: da una parte c'è chi dichiara che il portoghese difficilmente lascerà l'Italia per il regime fiscale vantaggioso, dall'altra invece c'è chi sostiene che il Paris Saint Germain stia pensando proprio a Cristiano Ronaldo nel caso in cui dovesse partire Kylian Mbappé. Per la punta francese infatti si parla di un possibile trasferimento al Real Madrid.

La Juventus però dovrà risolvere un'altra situazione, quella riguardante Paulo Dybala. La punta argentina va in scadenza di contratto a giugno 2022 con la società bianconera e attualmente non arrivano notizie in merito a un possibile prolungamento di contratto del giocatore. Il rischio è che possa lasciare a parametro zero la Juventus alla fine della prossima stagione. Se non dovesse arrivare la firma sul prolungamento contrattuale, diverrebbe probabile una cessione già in questa fase. La Juventus vorrebbe ricavare almeno 50 milioni di euro dal suo cartellino e avrebbe anche già individuato il possibile sostituto.

In caso di cessione di Dybala, potrebbe arrivare Bernardo Silva

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere Paulo Dybala durante il Calciomercato estivo viste le difficoltà sul rinnovo di contratto.

Sull'argentino ci sarebbe l'Atletico Madrid, che non avrebbe problemi a spendere 50 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Qualora si dovesse concretizzare la sua cessione la Juventus potrebbe acquistare Bernardo Silva. Il portoghese non sarebbe considerato un titolare dal tecnico del Manchester City. La società inglese lo valuterebbe circa 60 milioni di euro.

Una somma importante, che però sarebbe finanziata dalla cessione di Paulo Dybala. Il portoghese sarebbe il giocatore ideale da schierare in un eventuale tridente offensivo, ma anche come trequartista in un 4-2-3-1.

Il resto del mercato della Juventus

Se quindi Bernardo Silva potrebbe essere il sostituto di Dybala, Dusan Vlahovic potrebbe esserlo di Cristiano Ronaldo.

Sarebbe infatti la punta della Fiorentina il giocatore preferito dal tecnico Allegri in un eventuale 4-2-3-1 o 4-3-3. Il nazionale serbo andrebbe a ricoprire il ruolo di punta centrale. Di certo non sarà semplice acquistarlo dalla società toscana, dato che si parla di una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro. Potrebbe però essere acquistato con una dilazione di pagamento, in prestito con riscatto nelle prossime stagioni.