Potrebbe ben presto sbloccarsi il mercato estivo del Crotone. La formazione calabrese che ha ufficializzato solamente l'acquisto del difensore Davide Mondonico dall'Albinoleffe starebbe cercando rinforzi in attacco. Con Junior Messias e Nwankwo Simy in partenza, i rossoblù avrebbero messo gli occhi su Ernesto Torregrossa della Sampdoria e Andrea La Mantia dell'Empoli. In porta gli squali potrebbero sostituire Alex Cordaz ormai ad un passo dall'Inter con Alberto Paleari in uscita dal Genoa.

Crotone, rinforzi in attacco

In attesa della giusta offerta per due dei protagonisti dell'ultima stagione, Nwankwo Simy e Junior Messias, il Crotone non vorrebbe farsi trovare impreparato in vista dell'avvio del ritiro estivo.

In attacco la dirigenza rossoblù starebbe vagliando due profili, quelli di Ernesto Torregrossa e Andrea La Mantia. Per il calciatore in forza alla Sampdoria quello in Calabria rappresenterebbe un ritorno, avendo militato con gli squali nel campionato di Serie B 2014-2015 raggranellando 35 presenze arricchite da 8 reti. Per Andrea La Mantia si tratterebbe di un ritorno di fiamma dopo essere stato accostato ai calabresi nelle ultime sessioni di mercato.

Paleari possibile profilo per il Crotone

Con l'ufficialità della cessione all'Inter di Alex Cordaz dopo sette stagioni, il Crotone starebbe provando a piazzare un grande colpo per la porta. I rossoblù avrebbero avviato una trattativa con il Genoa per l'acquisto dell'estremo difensore Andrea Paleari.

Per lui nell'ultimo campionato di Serie A con i liguri sono giunte solo due presenze chiuso dalla titolarità di Andrea Perin. In rossoblù il giovane portiere potrebbe ritrovare una maglia da titolare, anche se in una categoria inferiore come la Serie B nella quale ha già militato per diverse stagioni con la maglia del Cittadella.

Crotone, le altre possibili operazioni

Anche se più defilati rimarrebbero ancora percorribili per la porta nomi di Wladimiro Falcone della Sampdoria e Guglielmo Vicario del Cagliari. In difesa l'esperienza potrebbe arrivare con l'acquisto di Biagio Meccariello in procinto di salutare il Lecce. In attacco un elemento che potrebbe fare al caso del Crotone potrebbe essere quello di Domenico Danti, attaccante in forza alla Virtus Verona.

Di ritorno dovrebbero esserci poi diversi giovani per fine prestito come Jeremy Petris e Jean Lambert Evan's. Dovrebbero invece separarsi le strade tra Aristoteles Romero e i calabresi con il centrocampista in scadenza di contratto il 30 giugno 2021. Con la valigia pronta in casa rossoblù rimarrebbe Niccolò Zanellato per il quale sarebbero stati condotti sondaggi da Lecce, Monza, Salernitana ed Empoli.