La Juventus da sempre è attenta alle occasioni di mercato, soprattutto se si tratta di giovani di qualità. Basti pensare allo scorso Calciomercato estivo, quando dallo Schalke 04 la società bianconera ha "pescato" Weston McKennie (per poco più di 20 milioni di euro totali fra prestito e riscatto), rivelatosi molto utile durante la stagione 2020-2021. Anche durante il prossimo calciomercato estivo la Juventus potrebbe ripetere affari del genere, non è un caso che si parli in questi giorni di un interesse concreto per il terzino del Paris Saint Germain Mitchel Bakker.

L'olandese è un classe 2000 ed è attualmente considerato un'alternativa ai vari Bernat e Kurzawa nella squadra parigina. Proprio il basso minutaggio raccolto nella stagione 2020-2021 potrebbe portarlo a lasciare la società francese. Con un contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe lasciare il Paris Saint Germain per circa 10 milioni di euro: un prezzo piuttosto vantaggioso, considerato il fatto che è un classe 2000 e ha ancora la possibilità di crescere molto.

Alla Juve l'olandese potrebbe fare comodo come "vice" di Alex Sandro e magari, viste le diverse età, in prospettiva per prenderne il posto.

Bakker piacerebbe alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare il terzino sinistro Bakker.

Il classe 2000 è gestito dall'agente sportivo Mino Raiola, che potrebbe quindi agevolare un eventuale approdo dell'olandese a Torino, visto l'ottimo rapporto professionale con il vice presidente bianconero Nedved.

La Juventus potrebbe finanziare il suo acquisto cedendo quei giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero.

Su tutti spiccano Mattia De Sciglio (al rientro dal prestito al Lione), Gianluca Frabotta (che piace a diverse società di Serie A) e Luca Pellegrini, in prestito nella stagione 2020-2021 al Genoa.

Le statistiche stagionali di Bakker

Arrivato al Paris Saint Germain nell'estate 2019 a parametro zero dall'Ajax, Bakker non ha avuto molte occasioni di mettersi in evidenza in queste due stagioni in Francia.

Nel 2020-2021 ha disputato 26 partite nel campionato francese (molte delle quali iniziando dalla panchina) fornendo anche due assist decisivi ai suoi compagni.

Sono state 10 presenze invece in Champions League (anche qui spesso è entrato nel secondo tempo) e quattro partite in Coppa di Francia. È stato poi protagonista anche all'Europeo under 21 con l'Olanda, giocando quattro partite.

Il resto del mercato della Juventus

Bakker potrebbe essere un investimento per il presente e per il futuro, essendo un classe 2000 che però ha già un'ottima esperienza internazionale.

Rimanendo in tema giovani la Juventus starebbe valutando l'acquisto a centrocampo di Manuel Locatelli, di due anni più grande dell'olandese.

A differenza però di Bakker, il centrocampista del Sassuolo ha un prezzo importante. La società emiliana potrebbe cederlo infatti per non meno di 40 milioni di euro. La Juventus però potrebbe inserire una contropartita tecnica per attutire l'esborso economico da presentare agli emiliani.