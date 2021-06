La dirigenza crotonese, dopo aver salutato la Serie A con largo anticipo, si prepara ad affrontare un nuovo percorso nel campionato cadetto. Tra fine prestiti e cessioni e con il Calciomercato alle porte, il Crotone del nuovo tecnico rossoblù Francesco Modesto sarebbe alla ricerca di profili giovani ma che abbiano qualità e un po' di esperienza. In uscita si registra un interessamento da parte del Napoli per Messias. Infatti, il club campano avrebbe offerto come contropartita tecnica l'attaccante Gennaro Tutino che in questa ultima stagione ha vestito la maglia della Salernitana in Serie B.

Intanto, l'ex terzino rossoblù Pedro Pereira sarebbe pronto a tornare nel massimo campionato vestendo la maglia bianconera dell'Udinese.

Messias nel mirino del Napoli

Arrivato a giocare nel calcio professionistico solo a 29 anni, il brasiliano Junior Messias ha incantato tutto il popolo crotonese con le sue giocate e i suoi dribbling sia in Serie B che in A. Il Crotone pare abbia fissato il prezzo sui 15 milioni e, oltre al Torino, ci sarebbe anche il Napoli di Mister Spalletti interessato all'attaccante brasiliano. Il club partenopeo vorrebbe offrire Gennaro Tutino come contropartita per accaparrarsi Messias. L'attaccante del Napoli, che ha vestito la maglia di Cosenza ed Empoli in Serie B, in questa ultima stagione è stato protagonista con la Salernitana, contribuendo con le sue 13 reti in 36 presenze, alla promozione in Serie A.

La dirigenza calabrese, per,ò non sarebbe disposta allo scambio ma sarebbe intenzionata a chiedere corrispettivo in denaro per far partire l'attaccante.

Il terzino Pereira interessa all'Udinese

Di proprietà del Benfica, il terzino destro Pedro Miguel De Almeida Lopers Pereira, semplicemente conosciuto come Pedro Pereira, sarebbe molto vicino all'Udinese.

Il portoghese 1998 è dotato di buona tecnica e di corsa e, nonostante la sua giovane età, è molto abile sia in fase difensiva che in quella offensiva. All'estero ha indossato la maglia del Benfica e quella del Bristol City, mentre in Italia quella della Sampdoria, Genoa e nell'ultima stagione quella del Crotone. Con la squadra calabrese ha collezionato 35 presenze, condite però con la retrocessione nel campionato cadetto.

Visite mediche con l'Inter per Cordaz

Dopo sette stagioni con la maglia rossoblù, il capitano Alex Cordaz ha sostenuto le visite mediche con l'Inter. L'estremo difensore, che è arrivato nel gennaio 2015 è stato protagonista della storica promozione in Serie A e, nonostante abbia protetto la porta crotonese per tanti anni, in queste ore potrebbe arrivare la firma con la squadra milanese per poi tornare in Calabria, a fine carriera, nelle vesti di dirigente.