La Juventus in estate cercherà di rinforzare il centrocampo, che nell'ultima stagione ha avuto diverse difficoltà. Secondo molti addetti ai lavori, è mancata qualità nell'impostazione di gioco, oltre al fatto che nella rosa bianconera non ci sono giocatori particolarmente abili a verticalizzare verso le punte. Non è un caso che negli ultimi giorni si parli di un interesse concreto della società bianconera per giocatori come Manuel Locatelli del Sassuolo e Aouar del Lione. A questi però nelle ultime ore si sarebbe aggiunto un altro nome. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, la Juventus sarebbe interessata a Toni Kroos, centrocampista tedesco che ha ancora due anni di contratto con il Real Madrid.

Kroos potrebbe lasciare la società spagnola dopo l'addio del tecnico di Zinedine Zidane. Sul tedesco ci sarebbe l'interesse di molte società europee, fra queste anche la Juventus. La sua valutazione di mercato è di circa 45-50 milioni di euro.

Kroos potrebbe lasciare il Real Madrid in estate

Secondo la stampa spagnola la Juventus potrebbe presentare un'offerta al Real Madrid per Kroos. Il centrocampista tedesco dopo l'addio di Zidane alla società spagnola non sarebbe più così convinto di rimanere in Spagna. Di conseguenza potrebbe valutare una nuova esperienza professionale. Difficile ipotizzare un suo ritorno al Bayern Monaco, e per questo fra le possibili nuove destinazioni ci sarebbe proprio la Juventus.

Fra l'altro Allegri sarebbe un grande estimatore del centrocampista tedesco e lo riterrebbe il giocatore ideale da schierare davanti alla difesa nel 4-3-3. Di certo si tratterebbe per la Juventus di un investimento esoso, sia per il cartellino che per l'ingaggio. La sua valutazione di mercato (nonostante abbia 31 anni e un contratto in scadenza a giugno 2023) e di circa 50 milioni di euro.

Inoltre, Kroos ha ingaggio prossimo ai 10 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

L'eventuale acquisto di Kroos, secondo la stampa italiana, sarebbe di difficile realizzazione proprio per i costi che la Juventus dovrebbe sostenere per portarlo in bianconero. Più vantaggioso un investimento su Manuel Locatelli (valutato circa 35-40 milioni dal Sassuolo) o su Aouar, che il Lione può lasciar partire per circa 30 milioni di euro.

Non è da scartare la possibilità che la Juventus possa provare ad acquistare Paul Pogba. Il centrocampista francese potrebbe arrivare nello scambio che porterebbe Cristiano Ronaldo al Manchester United.