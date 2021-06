Alvaro Odriozola scalerebbe posizioni per il calciomercato del Milan. Paolo Maldini e il Real Madrid, club proprietario del cartellino del giocatore, sarebbero in stretto contatto ormai da settimane. I colloqui hanno ruotato molto intorno a Brahim Diaz, pronto a trasferirsi ancora un anno a Milano in prestito. Le due società da tempo però sono “amiche” sul mercato e la rosa extralarge delle merengues potrebbe "regalare" qualche occasione per Stefano Pioli.

Sulla lista degli esuberi di Florentino Perez ci sarebbe anche Dani Ceballos, possibile idea rossonera come post Calhanoglu, ma la trattativa non sembra semplicissima.

Così la pista più calda al momento sarebbe quella che porta a Odriozola.

Milan, sprint per Odriozola del Real Madrid

Il venticinquenne spagnolo sarebbe stato sostanzialmente "scaricato" da Carlo Ancelotti, appena tornato sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico italiano avrebbe infatti deciso di dare i gradi di titolare al più esperto Daniel Carvajal, per poi magari cercare un vice sul mercato, senza contare che anche Militao si può spostare sulla fascia. La bocciatura di Odriozola darebbe indirettamente una mano a Maldini a chiudere il colpo.

Non avendo spazio nelle rotazioni il calciatore, grande amante dell’Italia, paese in cui si reca spesso in vacanza, accetterebbe il trasferimento: Perez avrebbe già dato il via libera la possibilità del trasferimento in prestito.

E proprio l’eventuale approdo a Milanello a titolo temporaneo sarebbe quella preferita da parte della società italiana.

Odriozola, possibile uomo in più di Pioli

Lo spagnolo potrebbe essere un colpo molto importante per il Milan di Pioli. Il ritorno di Dalot al Manchester United ha lasciato il solo Davide Calabria come terzino destro puro nella rosa rossonera.

Ciò non basta ovviamente per affrontare campionato, Champions League e Coppa Italia.

Odriozola arriverebbe così come alternativa nel ruolo di terzino destro ma con caratteristiche diverse rispetto all’attuale proprietario della fascia.

Il basco è un giocatore tecnico che sa come crossare, e lo dimostrano i 19 assist complessivamente messi a referto in Spagna con le maglie di Real Sociedad e Real Madrid.

In un calcio molto tattico come quello italiano, in alcuni frangenti Odriozola potrebbe essere schierato anche più avanti, sulla linea dei trequartisti. Lo ha già fatto in carriera e se il gol non è proprio nelle sue corde, grazie alle qualità tecniche, fraseggia bene con i compagni anche quando gli spazi si stringono avvicinandosi alle porte avversarie. Insomma è un terzino che sa crossare e attaccare, cresciuto molto in fase difensiva che sembra aver bisogno solo di fiducia. Quella che il Real Madrid non gli ha dato dopo averlo pagato ben 30 milioni dalla Real Sociedad nel 2018.

Se l'affare andasse in porto Stefano Pioli si troverebbe in casa un giocatore che può coprire due ruoli sulla fascia destra, abbinando qualità e quantità, il tutto senza che il suo acquisto pesi particolarmente sulla casse rossonere.