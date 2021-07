Le ultime indiscrezioni di mercato riguardanti il possibile scambio di mercato fra Antoine Griezmann e Paulo Dybala non trovano conferme sulla stampa sportiva italiana e su quella spagnola. Sull'argomento infatti si è espresso anche il giornalista sportivo del quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, Paco Aguilar. Nel corso di un'intervista ha dichiarato: "Ho letto la notizia sull'Equipé dello scambio Griezmann-Dybala, devo essere onesto, a me non risulta nulla di simile. Credo sia sotto gli occhi di tutti, parliamo di due calciatori che hanno le stesse caratteristiche".

Proseguendo, il giornalista ha sottolineato che Griezmann potrebbe lasciare il Barcellona, anche perché non avrebbe un ottimo rapporto con gli altri giocatori della squadra catalana. Fra le ipotesi avanzate negli ultimi giorni si parla anche di un possibile scambio Griezmann-Saul fra il Barcellona e l'Atletico Madrid. Per Aguilar, però, qualora dovesse presentarsi la possibilità di uno scambio Griezmann-Dybala fra i catalani e la Juventus, sarebbe un'occasione da cogliere al volo per il Barcellona.

'Scambio Griezmann-Dybala lo farei domani mattina'

"L'unico vantaggio di uno scambio fra Griezmann e Dybala sarebbe economico, considerando che l'argentino guadagna attualmente circa sette milioni di euro a stagione".

Queste le dichiarazioni di Aguilar, giornalista del Mundo Deportivo, media con sede a Barcellona. Proseguendo la sua considerazione ha poi aggiunto: "Detto questo, un giocatore come Dybala mi entusiasma e uno scambio con Griezmann lo farei domani mattina". Per Aguilar, quindi, tale trattativa sarebbe vantaggiosa soprattutto per il Barcellona.

Griezmann, infatti, guadagna circa 18 milioni di euro a stagione, mentre Dybala attualmente ha un ingaggio di circa sette milioni di euro a stagione. Come è noto, però, la Juventus entro luglio dovrebbe incontrare l'agente sportivo della punta argentina per discutere dell'eventuale rinnovo contrattuale del giocatore.

Il mercato della Juventus

Ci si attendono quindi novità sulla situazione del rinnovo contrattuale di Dybala nelle prossime settimane. L'agente sportivo del giocatore, Jorge Antun, dovrebbe arrivare a Torino a fine luglio. Attualmente la volontà delle parti sembra quella di voler proseguire insieme. Ci sarebbe però distanza fra offerta della Juventus (da circa 10 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026) e le richieste del giocatore (di circa 12 milioni di euro a stagione). Domenica 25 luglio è atteso il ritorno alla Continassa anche di Cristiano Ronaldo, dopo le vacanze post Europeo. Il portoghese a breve rivelerà il suo futuro professionale.