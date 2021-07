La Juventus è sempre molta attenta sul mercato e studia eventuali acquisti vantaggiosi. D'altronde la crisi economica che sta riguardando il calcio difficilmente favorisce investimenti pesanti sul mercato. Per questo si cerca di valutare acquisti in prestito, soprattutto in riferimento a quei giocatori che vivono momenti difficili nelle rispettive società. È il caso di Antoine Griezmann, che dopo il deludente Europeo con la nazionale francese, nei prossimi giorni inizierà la preparazione estiva con il Barcellona. Il giocatore però non sarebbe considerato incedibile dalla società catalana.

I recenti arrivi a parametro zero di Sergio Aguero e Memphis Depay hanno portato abbondanza nel settore avanzato del Barcellona, con Griezmann che attualmente sarebbe considerato una riserva. Di conseguenza potrebbe essere ceduto anche in prestito. La punta francese piace molto alla Juventus. Si era parlato di un suo possibile approdo in bianconero in caso di partenza di Cristiano Ronaldo. Il portoghese però dovrebbe rimanere a Torino. Per Griezmann potrebbe però definirsi un clamoroso ritorno all'Atletico Madrid.

Griezmann potrebbe ridursi l'ingaggio pur di ritornare all'Atletico Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Antoine Griezmann potrebbe ritornare all'Atletico Madrid. La punta francese sarebbe consapevole di non essere considerato un titolare dal tecnico del Barcellona, Ronald Koeman.

Per questo starebbe valutando la possibilità di lasciare la società catalana magari ritornando nella squadra che lo ha valorizzato. Il giocatore sarebbe disposto addirittura a ridursi l'ingaggio pur di ritornare da Simeone. Considerando che attualmente guadagna quasi 20 milioni di euro, dovrebbe almeno dimezzarsi lo stipendio per ritornare all'Atletico Madrid.

Di conseguenza non sembra una possibilità realizzabile, anche perché il Barcellona vorrebbe una cessione a titolo definitivo e non in prestito. A tal riguardo negli ultimi giorni si parla di un interesse concreto del Manchester City per Antoine Griezmann. La società inglese starebbe valutando l'acquisto della punta francese qualora non riuscisse ad acquistare Harry Kane.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe acquistare una quarta punta a prezzo vantaggioso. Per questo si starebbe lavorando su profili giovani, disposti ad accettare di essere alternative ai titolari. I giocatori graditi dalla società bianconera sono Eldor Shomurodov del Genoa e Kaio Jorge del Santos. Entrambi hanno una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro e potrebbero accontentarsi di uno stipendio di circa 2 milioni di euro a stagione. Si era parlato anche del possibile acquisto in prestito di Gabriel Jesus dal Manchester City. Lo stipendio da 5 milioni di euro a stagione del brasiliano non agevolerebbe un suo arrivo nella società bianconera.