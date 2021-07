La Juventus aveva ingaggiato a parametro zero nel 2012 un centrocampista di 19 anni proveniente dal Manchester United. Si tratta evidentemente di Paul Pogba, che nei quattro anni in bianconeri si rivelò un valore aggiunto per la squadra. Grandi meriti per questa trattativa di mercato andarono all'ex amministratore delegato bianconero Beppe Marotta ed ex direttore sportivo Fabio Paratici. Dopo quattro anni alla Juventus Paul Pogba ritornò al Manchester United per circa 100 milioni di euro, rimane la più grande plusvalenza finanziaria realizzata da una società di calcio negli ultimi anni.

L'esperienza professionale in Inghilterra però non è stata gratificante per Paul Pogba, almeno dal punto di vista dei risultati. Proprio per questo starebbe valutando la possibilità di trasferirsi, anche in considerazione di un contratto in scadenza a giugno 2022. Si è parlato di un interesse concreto di Liverpool e Paris Saint Germain per il centrocampista francese. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però ci sarebbe anche la Juventus interessata a Pogba. Non per un acquisto in questo Calciomercato estivo ma eventualmente per ingaggiarlo a parametro alla fine della prossima stagione.

Pogba possibile acquisto a parametro zero della Juventus a giugno 2022

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la possibilità di ingaggiare Paul Pogba a parametro zero a giugno 2022.

Il centrocampista francese va in scadenza di contratto a giugno 2022 con il Manchester United e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società inglese. Ci sarebbe l'interesse concreto anche di Liverpool e Paris Saint Germain per il centrocampista, società che potrebbero acquistarlo già durante questo calciomercato estivo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nonostante abbia un contratto in scadenza a giugno 2022 la sua valutazione di mercato è importante. Il suo prezzo è di circa 60 milioni di euro, oltre al fatto che ha un ingaggio vicino ai 20 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Paul Pogba si concretizzerebbe alla fine della prossima stagione.

La Juventus però al lavoro per anche per rinforzare il centrocampo già da questo calciomercato estivo. Potrebbero essere due gli acquisti a centrocampo, interesserebbero Manuel Locatelli e Miralem Pjanic. Il giocatore del Sassuolo potrebbe arrivare in bianconero già da inizio agosto. Per quanto riguarda invece il giocatore del Barcellona, si parla di un suo possibile approdo alla Juventus in prestito di due anni. Attualmente il centrocampista guadagna circa 8,5 milioni di euro a stagione, dovrebbe accettare un ingaggio di circa 6 milioni di euro per trasferirsi in bianconero.