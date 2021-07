Il calciomercato del Milan è sicuramente in una fase decisiva con i rossoneri che stanno cercando di potenziare la rosa per affrontare al meglio la prossima stagione. La cosa che salta all'occhio è che la dirigenza e la proprietà rossonera prediligano l'acquisto di giocatori stranieri, piuttosto che investire su giocatori che già militano nel nostro campionato.

Milan, diverse ragioni spingono i rossoneri a pescare giocatori esteri

La “nuova filosofia” rossonera è saltata sicuramente all'occhio, perché la dirigenza si sta concentrando più sul mercato internazionale che sull'acquisto di giocatori già in Serie A.

Tale politica è una scelta strategica molto specifica dettata da molteplici fattori. Prima di tutto c'è il costo, perché i club italiani tendono a far pagare prezzi molto più alti di quanto valgono i loro giocatori per venderli a una rivale di Serie A. Spesso tendono a gonfiare troppo le loro valutazioni, il che scoraggia il Milan.

In secondo luogo, all'estero c'è più coraggio nel lanciare giovani, farli crescere e poi venderli a cifre non esagerate, cosa che ha aiutato il Milan come si è visto nelle operazioni Brahim Diaz e Tomori. Infine, ci sono gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, una soluzione che consente al club di pagare meno tasse sullo stipendio lordo di un giocatore se trasferisce la propria residenza fiscale in Italia per almeno 24 mesi continuativi.

Pertanto, il Milan risparmierà il 50% sui pagamenti degli stipendi lordi di giocatori del calibro di Brahim, Giroud, Tomori e Maignan. Non è da escludere, dunque, che la dirigenza rossonera possa proseguire su questa strada cercando di cogliere qualche ghiotta opportunità se si dovesse presentare nel proseguimento del Calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, Pioli vorrebbe Berardi

Il giornalista Carlo Pellegatti è intervenuto sul suo canale YouTube e ha confermato che Berardi sarebbe diventato l'obiettivo principale per la fascia destra, se la dirigenza riuscisse a convincere Elliott Management dell'investimento. È un giocatore che supera spesso il suo uomo e segna tanti gol – avendone segnati 17 la scorsa stagione solo in Serie A – ed è proprio quello che Stefano Pioli vuole da un giocatore che gioca in quel ruolo.

Se Pioli si dovesse impuntare e ci fossero i soldi per l'acquisto, allora Berardi diventerebbe un obiettivo concreto. Pellegatti aggiunge che i rossoneri potrebbero provare con la formula del prestito, ma visto che il Sassuolo è già in trattative con la Juventus per un prestito per Manuel Locatelli, resta da vedere se i neroverdi lascerebbero partire così i loro due migliori giocatori.