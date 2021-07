La Juventus, nelle prossime settimane, si ritroverà con l'agente di Paulo Dybala per discutere il rinnovo di contratto. L'argentino sarebbe al centro del progetto di Massimiliano Allegri e il suo futuro dovrebbe essere a Torino. Anche se nelle ultime ore, stando a quanto afferma l'Équipe, il Barcellona sarebbe pronto a proporre alla Juventus uno scambio tra Antoine Griezmann e Paulo Dybala. Adesso resta da capire quale sarà la risposta del club bianconero proprio perché l'argentino va a scadenza di contratto nel 2022. Inoltre, ci sarebbe poi da valutare la stessa posizione del giocatore che chiaramente dovrebbe dire la sua per un eventuale trasferimento.

Griezmann sarebbe sul mercato

Il Barcellona, nelle prossime settimane, potrebbe cedere Griezmann. Il francese è al centro di alcune voci di mercato e il suo nome sarebbe stato accostato a diverse squadre. Per Griezmann si sarebbe parlato anche di un possibile ritorno all'Atletico Madrid. Ma per il momento nessuna trattativa per il francese si sarebbe concretizzata. Il Barcellona, però, vorrebbe abbassare il monte ingaggi e per questo motivo Griezmann sarebbe in uscita. Il club catalano sta perseguendo la via di uno scambio e in questo senso potrebbe contattare la Juventus, con cui i rapporti sono ottimi. I due club potrebbero sentirsi, nelle prossime settimane, anche per parlare di Miralem Pjanic.

Il bosniaco è un altro dei giocatori in uscita dal club blaugrana. Perciò il Barcellona, per liberarsi degli esuberi, potrebbe pensare di proporre Griezmann alla Juventus in cambio di Paulo Dybala. Il club bianconero, dal canto suo, potrebbe fare registrare una buona plusvalenza dalla cessione dell'argentino.

Inoltre, il numero 10 juventino va a scadenza di contratto nel 2022 e per ora non si sarebbe ancora trovato un accordo per il rinnovo.

Dunque, questo scambio potrebbe far comodo a entrambe le società. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione e se davvero la Juventus e il Barcellona metteranno in piedi questo scambio che potrebbe essere clamoroso.

Intanto Dybala lavora alla Continassa

In questi giorni, Paulo Dybala è uno dei giocatori della Juventus che si stanno allenando agli ordini di Massimiliano Allegri.

Il numero 10 juventino si è presentato in grande forma alla Continassa e sta incassando anche i complimenti dello staff tecnico bianconero. Inoltre Dybala, nei prossimi giorni, saprà qualcosa in più sul suo rinnovo con la Juventus. La volontà del club sarebbe quella di tenerlo ma prima bisognerà parlare con Jorge Antun, agente dell'argentino che è atteso in Italia. Le parti dovranno trovare un accordo soprattutto a livello economico. In ogni caso la volontà sarebbe quella di arrivare a una fumata bianca ma attenzione alle possibili offerte di mercato.