Il Milan, dopo aver chiuso l'acquisto di Olivier Giroud dal Chelsea, si starebbe apprestando a chiudere un altro colpo di mercato visto che il talento brasiliano Kaio Jorge avrebbe scelto i rossoneri a dispetto della Juventus. L’attaccante brasiliano del Santos ha un contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre e nonostante l'inserimento del club bianconero nelle trattative, ci sarebbe la volontà di sposare il progetto proposto da Paolo Maldini, il quale vorrebbe fortemente il giocatore. La dirigenza rossonera avrebbe messo gli occhi anche su un altro giocatore, cioè 'il regolarista' Alfonso Pedraza il quale milita nel Villareal.

Calciomercato Milan, Kaio Jorge sarebbe vicino

Secondo quanto riportato dai principali media nazionali Paolo Maldini vuole un altro centravanti per completare il reparto con Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, e ha fiutato la possibilità di ingaggiare Kaio Jorge visto che il suo contratto scade il 31 dicembre. Il suo contratto con i brasiliani non verrà rinnovato e ora non resta che vedere se partirà quest'estate o a parametro zero nella finestra invernale. Secondo i rumor di mercato sembra abbia dato il via libera al Milan e che i rossoneri siano in pole rispetto ad altre squadre interessate, come Juventus o Napoli. Un accordo di massima sarebbe stato raggiunto con l'agente Bertolucci ma resta da definire quanto verrà pagato il Santos, che vorrebbe 10 milioni di euro giudicati troppi dal Milan.

I rossoneri non sono disposti a partecipare alle aste con altri club, ma se la ferma volontà del 19enne dovesse essere confermata, è molto probabile che alla fine l'affare si concretizzi.

Calciomercato Milan, possibile duello con la Roma per Pedraza

Pedraza si è affermato come uno dei giocatori più costanti del Villarreal poiché la scorsa stagione ha collezionato 44 presenze, accumulando 2 gol e 4 assist dopo essere stato trasformato da ala.

Sotto Unai Emery ha trovato costanza nelle sue prestazioni che mancavano da tempo, e ha caratteristiche che lo rendono un profilo molto ricercato sul mercato. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni di mercato, il Napoli avrebbe mostrato interesse ma per ora in quel ruolo ha altri nomi che sono prioritari. Tuttavia, anche Milan e Roma hanno espresso la loro ammirazione per il giocatore.

Per i rossoneri Pedraza è un profilo valutato in prospettiva, visto che i rossoneri non hanno intenzione di privarsi di Theo Hernandez in questo mercato avendo appena ingaggiato Fodé Ballo-Touré. I giallorossi, invece, sondano il mercato per trovare un valido sostituto di Spinazzola visto l'infortunio. Intanto anche Chelsea, Leverkusen e Barcellona puntano su Pedraza, che potrebbe partire per 15 milioni di euro.