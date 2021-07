La società bianconera in questo mercato ha le idee ben chiare. Come necessità principale c’è la diminuzione del monte ingaggi ma soprattutto la cessione di giocatori definiti esuberi, tra cui Aaron Ramsey.

La situazione

Dopo due stagioni deludenti, il centrocampista gallese non ha convinto nessuno dalle parti della Continassa deludendo le grandi aspettative che si erano create. Difatti Ramsey arrivava da stagioni splendide all’Arsenal, condite da gol e assist. Appena arrivato però le cose sono fin da subito cambiate, deludendo ogni singola persona nell’ambiente bianconero.

Dunque dopo due stagioni il fantasista gallese è condannato alla cessione. Al centro della decisione societaria ci sarebbe anche il motivo economico, poiché Ramsey percepisce uno stipendio da ben 7 milioni di euro.

Anche Ramsey in una recente intervista aveva espresso il proprio desiderio di cambiare aria, direzione Premier League. Al centro della propria decisione ci sarebbe anche una questione di fiducia, accusando la società di non dargli abbastanza minutaggio. Dunque anche il giocatore spinge per un’eventuale cessione, che a questo punto accontenterebbe chiunque dalle parti della Continassa.

L’interesse dalla Premier League

Nelle scorse settimane si era parlato del grande interesse del West Ham, che vorrebbe riportarlo in patria.

È da tenere d’occhio anche l’interessamento del Crystal Palace e dell’Everton, desiderose di far risplendere Ramsey. Nonostante il grande interesse però, nessuna squadra ha presentato un’offerta ufficiale probabilmente a causa anche dell’elevato ingaggio del giocatore. Nessuno al momento appare disposto a offrire un contratto così elevato al centrocampista gallese.

Dunque ad oggi la situazione appare bloccata, con Ramsey che spinge per la cessione ma con nessun club realmente interessato. La Juventus cerca le possibili pretendenti per potersi liberare di un giocatore sul quale la società non vuole puntare.

Difatti nei giorni scorsi la società bianconera lo aveva proposto al Barcellona in cambio del ritorno di Miralem Pjanic.

Lo scambio però non é andato a buon fine a causa del rifiuto dei blaugrana. Anche il Barcellona vuole abbassare il monte ingaggi, rifiutando Ramsey a causa dell’elevata richiesta economica. La Juventus sarebbe disposta ad accettare anche un eventuale prestito con diritto di riscatto. Al momento però le offerte non arrivano, con Ramsey che si presenta come l’incognita principale nel mercato della Juventus. La dirigenza bianconera ha diversi esuberi da sistemare, ma al momento la situazione é bloccata. Dunque ancora tutto da decidere, ma Ramsey ad oggi non è nei piani della società bianconera.