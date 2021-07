La Juventus è attesa da una settimana molto importante in tema calciomercato. Potrebbe esserci un ulteriore incontro con il Sassuolo per definire l'eventuale trasferimento di Manuel Locatelli nella società bianconera. Attualmente ci sarebbe distanza fra offerta della Juventus e richieste del Sassuolo. C'è molto clamore anche intorno al futuro professionale di Cristiano Ronaldo. In queste ultime settimane sono arrivate notizie contrastanti in merito ad una possibile permanenza del portoghese a Torino. In un post su Instagram, pubblicato domenica 18 luglio, Ronaldo ha condiviso una foto scrivendo "giorno della decisione".

Per alcuni è stato interpretato anche come un segnale di addio durante il Calciomercato estivo. Intanto arrivano indiscrezioni di mercato in merito ad una presunta volontà di Mauro Icardi di lasciare il Paris Saint Germain. Fra le possibili destinazioni della punta argentina ci sarebbe proprio la Juventus, con Allegri che è un grande estimatore del giocatore. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Icardi sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio pur di trasferirsi alla Juventus.

La punta del Paris Saint Germain Mauro Icardi vorrebbe ritornare nel campionato italiano, nello specifico alla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe definirsi un clamoroso scambio che porterebbe l'argentino a Torino e Cristiano Ronaldo a Parigi.

Una trattativa che si definirebbe alla pari considerando la valutazione di mercato simile fra i due giocatori. Icardi, pur di trasferirsi alla Juventus, sarebbe disposto addirittura a ridursi l'ingaggio. Attualmente guadagna circa 10 milioni di euro a stagione. Fra l'altro, l'eventuale acquisto dell'argentino sarebbe agevolato anche dal Decreto Crescita.

Tale disposizione governativa garantisce infatti una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionato esteri.

Il mercato della Juventus

La punta Cristiano Ronaldo è attesa alla Continassa il 25 luglio. Nel caso in cui dovesse rimanere alla Juventus, potrebbe arrivare una quarta punta giovane e di qualità.

La società bianconera eviterebbe quindi investimenti pesanti per motivi di bilancio. Per questo si parla di un interesse concreto per Gianluca Scamacca del Sassuolo e per Kaio Jorge del Santos. Il primo ha una valutazione di circa 20 milioni di euro, il secondo potrebbe lasciare il Brasile per circa la metà. Infatti è in scadenza di contratto a dicembre 2021 con il Santos. Interesserebbe anche Milik, anche se il recente infortunio subito al ginocchio dal giocatore non agevolerebbe un suo eventuale approdo in bianconero.