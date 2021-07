Il Milan è uno dei club maggiormente attivi durante questo calciomercato estivo, con il club rossonero che è impegnato in diverse trattative per migliorare la qualità della rosa a disposizione di Stefano Pioli. La dirigenza, però, deve anche sistemare la questione relativa al contratto di Franck Kessie, che scadrà 30 giugno 2022. Il nazionale ivoriano è stato sicuramente uno dei migliori del Milan durante il corso della passata stagione e tramite il suo procuratore avrebbe richiesto un corposo aumento dell'ingaggio. La trattativa, però, dovrebbe chiudersi prima dell'inizio della nuova stagione, visto che i rossoneri accontenteranno il loro giocatore.

In entrata, invece, il Milan è sempre alla ricerca di un sostituto di Hakan Calhanoglu e la scelta sarebbe orientata su Hakim Ziyech, con il marocchino che gradirebbe giocare in Italia.

Calciomercato Milan, passi avanti per il rinnovo di Kessie

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra Frederic Massara e l'agente di Franck Kessie, durante il quale è stata confermata la volontà dei rossoneri di rinnovare il contratto con l'ivoriano – in scadenza nel 2022 – e di andare avanti insieme. C'è fiducia per trovare un accordo sulle cifre contrattuali in tempi brevi e nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti tra le parti per cercare di trovare un punto d'incontro. Kessie è attualmente a Tokyo dove sta giocando ai Giochi Olimpici con la sua squadra nazionale, la Costa d'Avorio.

Secondo le ultime notizie del giornalista Enzo Bucchioni, la volontà del giocatore di restare in rossonero è stata resa chiara e la trattativa ha quindi avuto meno tensioni. Alla fine il giocatore sarà soddisfatto, le richieste di 6 milioni di euro saranno raggiunte con il tempo e attraverso i bonus, e il prolungamento dovrebbe essere firmato prima dell'inizio della stagione.

Calciomercato Milan, Ziyech sarebbe entusiasta della destinazione

Il marocchino è passato al Chelsea la scorsa estate, ma ha faticato a trovare posto nell'undici titolare sotto la guida di Frank Lampard e poi di Thomas Tuchel. Non è nemmeno stato utilizzato durante la finale di Champions League del Chelsea e ci sono punti interrogativi sul fatto che si adatti al sistema di Tuchel.

Il Chelsea non ha fatto nulla per indicare che stia pensando di lasciarlo andare, ma il Milan è davvero interessato a mettere le mani su Ziyech. E secondo rumor di mercato, lo stesso giocatore sarebbe affascinato dalla possibilità di giocare in Italia. I rossoneri devono ancora trovare un punto di svolta con il Chelsea per quanto riguarda il marocchino e sono stati in costante contatto con i rappresentanti del calciatore.