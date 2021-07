Il Milan avrebbe messo gli occhi su Luis Alberto, centrocampista spagnolo che sarebbe in rottura con la Lazio.

Il calciatore avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro e potrebbe lasciare la Capitale se non dovesse trovare un chiarimento con la società presieduta da Claudio Lotito. Nella trattativa potrebbe essere inserita come contropartita tecnica il cartellino di Alessio Romagnoli, valutato circa 20 milioni di euro dai rossoneri e che non sarebbe più centrale nel progetto di Stefano Pioli, specie dopo il riscatto di Tomori dal Chelsea.

Il difensore centrale italiano ex Roma ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe essere sacrificato durante questa finestra di mercato per evitare di perderlo a parametro zero il prossimo anno.

Juventus, Inter e Siviglia su Luis Alberto

Il fantasista spagnolo sarebbe perfetto per il modulo del Milan, ma sulle sue tracce ci sarebbero anche Inter, Juventus e Siviglia. I nerazzurri potrebbero far leva sul rapporto che il calciatore ha con Simone Inzaghi, ma l'arrivo di Hakan Calhanoglu avrebbe fatto raffreddare drasticamente la pista nerazzurra.

I bianconeri lo stimerebbero da tempo e potrebbero intavolare uno scambio con Arthur. L'ex Barcellona sarebbe peraltro molto gradito da Maurizio Sarri, che, però, dovrebbe convincere il ragazzo a ridurre i 5 milioni di euro previsti dal suo stipendio annuale.

Il club spagnolo del Siviglia, coordinato da Monchi, potrebbe riportarlo in rosa, ma il suo prezzo del cartellino sarebbe ritenuto eccessivo dalla dirigenza.

Difficoltà per Isco, possibile addio di Caldara

Si sarebbe invece ingarbugliata la trattativa tra il club rossonero e il Real Madrid per Isco. Il problema principale sarebbe rappresentato dall'ingaggio da 8 milioni di euro percepito dal trequartista, oramai fuori dal progetto di Carlo Ancelotti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Molto importante sarà il mercato in uscita dei rossoneri che, secondo le ultime notizie, potrebbe prevedere la cessione di Mattia Caldara. Il difensore non è stato riscattato dall'Atalanta, ma piacerebbe a club come Genoa e Verona. Il prezzo del suo cartellino sarebbe di circa 13 milioni di euro.

Altri 15 milioni di euro potrebbero arrivare dall'addio di Hauge, che sarebbe molto seguito dal Wolfsburg per un'avventura in Germania, in Bundesliga.

Addio molto probabile anche per Samu Castillejo, sondato dai club della Liga.

Valutazioni in corso, invece, per Rafel Leao sul quale ci sarebbero Marsiglia e Wolverhampton. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro visto il contratto in scadenza nel 2022.