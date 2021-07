Dalle parti della Continassa, il mercato non riesce ancora a prendere forma. La società bianconera sembra faticare nel sistemare gli esuberi, rimanendo bloccata per eventuali acquisti.

La situazione in difesa

In difesa la situazione non è ancora delineata. Tra i difensori centrali ci dovrà essere una cessione, permettendo alla società bianconera di andare a sfoltire la rosa. I nomi che spiccano sono quelli di Demiral e Rugani, entrambi apprezzati da vari club in Serie A. Negli ultimi giorni il turco sembrava vicino alla cessione, direzione Atalanta come sostituto di Romero.

La trattativa per portare l’argentino al Tottenham però, è bruscamente rallentata, causando vari intoppi all’approdo di Demiral a Bergamo. Ad oggi infatti la situazione è bloccata, con nessun altro club intenzionato a pagare i 30 milioni richiesti dalla Juventus per il turco. Visti i vari problemi per la cessione di Merih Demiral, la società bianconera valuta la cessione di Daniele Rugani. Il difensore italiano piace molto in Italia, con alcuni club che ad oggi sembrano in pole position. Oltre all’Empoli che nei giorni scorsi aveva sondato il terreno per un possibile ritorno, nelle ultime ore la Lazio sta provando a intavolare una trattativa con la Juventus.

La proposta biancoceleste e il piano di Sarri

Il tecnico toscano è da sempre un grande estimatore di Rugani, con il quale ha lavorato fin dai tempi di Empoli. Sarri vorrebbe riaverlo alla Lazio per renderlo una valida alternativa ai titolarissimi Luiz Felipe e Acerbi. La società biancoceleste dunque sembra desiderosa di regalare un nuovo difensore a Maurizio Sarri, tanto da avviare i primi contatti con la Juventus.

La Lazio spinge per un prestito, mentre la società bianconera vorrebbe monetizzare dalla cessione del difensore. Le parti potrebbero venirsi incontro accordandosi per un eventuale prestito con diritto di riscatto.

L’ingaggio del calciatore

L’intoppo principale nella trattativa potrebbe essere l’ingaggio che Rugani percepisce con la Juventus.

Il difensore guadagna circa 3 milioni di euro a stagione, una cifra che la Lazio non può permettersi di garantire. Dunque i biancocelesti dovranno fare i conti anche con le richieste del calciatore, che non sembrerebbe disposto ad abbassarsi l’ingaggio.

La posizione della Juventus

I bianconeri al momento temporeggiano, aspettando eventuali segnali nella trattativa tra Atalanta e Tottenham per Romero. La Juventus cederebbe solo uno tra Rugani e Demiral, ritrovandosi in questo modo con 4 difensori centrali. La società bianconera preferirebbe cedere Demiral in modo da monetizzare una cifra importante, trattenendo Rugani come sostituto del turco.