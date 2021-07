Il Milan di Stefano Pioli è finora una delle squadre italiane più attive sul Calciomercato, avendo finora speso circa 60 milioni di euro. La società rossonera vuole essere pronta per la nuova stagione per lottare su tutti e tre i fronti: la Coppa Italia, il campionato e la Champions League.

Dopo i vari acquisti di Giroud, Brahim Diaz, Tonali, Ballo-Touré, Maignan e Tomori, il Milan vorrebbe ora anche un nuovo trequartista e un attaccante.

Il Milan cerca un terzo giovane attaccante, ipotesi Randal Kolo Muani

Dopo l'acquisto di Olivier Giroud, il Milan vorrebbe anche un attaccante giovane che possa crescere con Zlatan Ibrahimovic.

La società rossonera però vuole trovare un profilo perfetto per il suo tecnico Pioli, per questo motivo si muoverà senza fretta e attenderà quindi l'occasione giusta.

Un nome nuovo che circola in queste ore per l'attacco dei Diavoli è quello del francese Randal Kolo Muani, attaccante classe 1998 del Nantes, dove nell'ultima stagione ha realizzato 10 goal in 39 presenze, con l'ultima rete importantissima arrivata contro il Tolosa nello spareggio per rimanere in Ligue 1.

Il francese ha ricoperto anche il ruolo di esterno destro e di jolly. Il club francese lo valuterebbe 10 milioni di euro.

Prima di acquistarlo però bisognerà liberare, in casa rossonera, almeno un posto fra quelli occupati oggi da Hauge e da Rafael Leao, in particolare con il primo che avrebbe un discreto seguito di mercato in Bundesliga e una valutazione di 15 milioni di euro, mentre il secondo alla fine potrebbe rimanere a Milanello.

Milan si tratterebbe per Isco col Real Madrid

La società rossonera sembra intenzionata anche a realizzare l'acquisto di un top player dal Real Madrid, stiamo parlando di Francisco Román Alarcón Suárez, noto anche soprattutto come Isco.

Secondo i quotidiani spagnoli, il centrocampista non ha convinto Ancelotti durante la prima fase del ritiro del Real Madrid, per questo motivo il tecnico italiano lo potrebbe lasciare partire.

Il "Diavolo" per averlo dovrebbe sborsare nelle casse delle merengues 18 milioni di euro, mentre il giocatore spagnolo dovrebbe firmare un contratto fino al 2025 o al 2026.

Isco rappresenterebbe un acquisto perfetto per il Milan e soprattutto per Stefano Pioli, che in questo modo troverebbe il giusto sostituto del turco Hakan Calhanoglu, ormai passato ai "cugini" dell'Inter in questa sessione di calciomercato.