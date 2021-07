Il mese di agosto potrebbe regalare trattative di mercato molto interessanti. Ci si attendono novità soprattutto dall'Inghilterra, dove Chelsea, Tottenham e Manchester City potrebbero concludere importanti acquisti. In Italia invece in questo momento delle squadre che lottano per vincere la meno attiva è la Juventus, almeno dal punto di vista degli investimenti. Sono infatti state definite le cessioni in prestito (Frabotta al Verona, Pjaca al Torino e Di Pardo al Vicenza) e si attendono i primi acquisti. Ospite a Sky Sport, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha confermato che Locatelli vuole la Juventus ma che sarà necessario trovare un'intesa economica sul cartellino del giocatore.

Potrebbero arrivare anche Miralem Pjanic e Kaio Jorge. A parlare del mercato della Juventus è stato il giornalista sportivo Mario Sconcerti, che ha voluto lanciare una frecciatina a tifosi bianconeri, secondo lui poco contenti dal lavoro portato avanti in fino ad adesso dalla società bianconera.

Mario Sconcerti sul mercato della Juventus

"Sei un tifoso juventino scontento dal mercato? Prova a fare un'ora di tifo per la Fiorentina o il Verona e vediamo se non torni ad essere uno juventino felice". Queste le dichiarazioni di Mario Sconcerti in riferimento ai tanti tifosi della Juventus che hanno criticato il mercato portato fino ad adesso dalla società bianconera. Proseguendo il giornalista sportivo ha aggiunto: "Così è parlare di Juventus, dopo dieci minuti che gli trovi i difetti, capisci che la sua storia merita più rispetto di quello che gli dai".

Sconcerti ha voluto elogiare il lavoro portato avanti dal presidente della Juventus, criticando solo due scelte portate avanzati dal massimo dirigente bianconero. Secondo il giornalista sportivo, gli errori commessi da Agnelli sono stati la gestione del caso Suarez e la Superlega. Per il resto ha vinto nove anni di seguito e non sembra giustificata questa insoddisfazione considerando le vittorie della Juventus.

Parlando anche del mercato di Milan e Inter, Sconcerti ha sottolineato come le altre società siano in difficoltà dal punto di vista del mercato. L'Inter non ha più Conte e Hakimi mentre nel Milan non ci sono più giocatori come Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe definire diversi acquisti nelle prossime settimane.

Manuel Locatelli sembra vicino alla società bianconera, dopo le parole di Carnevali a Sky Sport. Anche Pjanic vorrebbe approdare nella società bianconera, con il Barcellona che potrebbe lasciarlo partire anche a parametro zero. Sarebbe stata trovata anche un'intesa contrattuale con Kaio Jorge, in scadenza di contratto a dicembre 2021. La Juventus potrebbe anticipare il suo arrivo in estate pagando una somma (da concordare) alla società brasiliana.