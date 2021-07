Il Milan sarebbe al lavoro in questi giorni per ottenere il rinnovo del contratto del centrocampista Franck Kessié. Il club avrebbe accelerato i contatti con l'entourage del giocatore ivoriano per evitare di perderlo a parametro zero a fine stagione. Il giocatore ha il contratto in scadenza tra meno di un anno, il 30 giugno, e per questo motivo sia lui che la società vogliono prendere una decisione su cosa fare.

Kessié sembra però cercare un contratto sulla falsariga di quello di Zlatan Ibrahimovic. Il centrocampista chiederebbe infatti una cifra pari a sette milioni l'anno.

Il centrocampista del Milan Franck Kessié si trova in questo momento ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 con la sua nazionale, la Costa d'Avorio, dove ha anche già segnato un gol nella prima partita vinta 2-1 contro l'Arabia Saudita.

Il rinnovo di Kessié è voluto fortemente sia dalla dirigenza dei rossoneri, ma soprattutto dall'allenatore Stefano Pioli, che lo considera un pilastro e punto di riferimento della sua squadra, in grado inoltre di garantire un giusto equilibrio tra il reparto di difesa e il reparto d'attacco.

Il rinnovo, inoltre, permetterebbe di blindare il centrocampista classe 1996 ex Atalanta dai continui assalti delle big europee, soprattutto dal campionato inglese della Premier League dove il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp sarebbe un grande estimatore del giocatore milanista.

Il Liverpool di Klopp vorrebbe l'ivoriano Franck Kessié

Un certo interesse per il giocatore è stato manifestato più volte da vari club di Premier League, specialmente dal Liverpool di Klopp, che stravede per il centrocampista ivoriano.

Ma il Milan non vuole vendere il giocatore, che è stato definito dallo stesso Pioli come praticamente insostituibile.

Pertanto Maldini starebbe pensando a un aumento dello stipendio per convincere il centrocampista a rimanere a Milano.

Secondo diverse indiscrezioni giornalistiche, il giocatore avrebbe avanzato un'offerta al club rossonero di circa 7 milioni di euro all'anno, più o meno lo stipendio che percepisce anche l'attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic, mentre il Milan si sarebbe spinto - almeno fino ad ora - a una proposta massima di 6 milioni all'anno, fino al 2024.

L'agente del giocatore intanto sarebbe atteso in settimana a Milano per discutere del futuro del suo assistito e per capire quali sono le intenzioni della società rossonera.