Il sogno di molti appassionati di calcio è quello di rivedere in campo Christian Eriksen con la maglia dell'Inter. Dopo quanto successo agli Europei, durante Danimarca-Finlandia, la cosa più importante è che adesso il giocatore stia bene, anche se ha dovuto subire un'operazione con l'impianto di un defibrillatore ICD. Proprio ciò lascia incertezza sul suo ipotetico ritorno in campo, dato che con il defibrillatore impiantato il classe 1992 non potrebbe mai avere l'idoneità per tornare in campo in Italia, rispetto a quanto succede all'estero, dove ad esempio Blind, difensore dell'Ajax e della Nazionale olandese, gioca con un defibrillatore sottocutaneo.

Prossimamente dovrà sostenere degli esami, i quali serviranno a capire se il problema può essere curato al punto da arrivare all'espianto del peace-maker. In questo caso Eriksen potrebbe, col tempo e lentamente, riottenere l'abilitazione per giocare anche in Italia.

Eriksen in Italia

La prossima settimana sarà decisiva per capire quale sarà il futuro di Christian Eriksen. Il centrocampista danese, secondo quanto riportato da Sky Sports, arriverà in Italia e sosterrà gli esami medici per capire l'entità del problema avuto e per capire se ci sono i margini per tornare in campo. L'unico modo, però, sarà poter rimuovere il defibrillatore impiantato dopo quanto successo il 12 giugno in Danimarca-Finlandia.

Intanto, il giocatore ne approfitterà per recarsi alla Pinetina, al Suning Trainig Center, dove saluterà i compagni e conoscerà il nuovo allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, che era pronto a valorizzarlo al massimo, visto che si discuteva già del ruolo che avrebbe potuto ricoprire in mezzo al campo. Speranza non ancora tramontata del tutto, almeno fin quando il classe 1992 non sosterrà gli esami strumentali.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ovviamente, anche nel caso gli fosse data l'idoneità sportiva, bisognerà attendere per rivedere in campo con la maglia nerazzurra Christian Eriksen.

L'ipotetico rientro

Diversi siti sportivi sottolineano come l'Inter non voglia mettere fretta a Christian Eriksen dopo il malore accusato in campo più di un mese fa, a Euro 2020.

Il suo rientro a Milano servirà anche a capire quali sono le sue condizioni, prima ancora che fisiche, dal punto di vista mentale, per capire se quanto successo ha lasciato il segno sulla sua volontà di riscendere in campo ed eventualmente su quella di rimettersi in gioco. Successivamente ci saranno le visite mediche necessarie e, in caso di idoneità, il ritorno del centrocampista danese sarebbe previsto a inizio 2022, tra gennaio e febbraio.

Sky Sports, infatti, stima i tempi di recupero tra i sei e i sette mesi. L'Inter e i suoi tifosi aspettano Eriksen, consapevoli che sia stupendo anche solo poter sognare il suo ritorno in campo.