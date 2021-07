La Juventus nel primo mese di Calciomercato estivo non ha effettuato acquisti o cessioni per la prima squadra. Nelle ultime ore si starebbero definendo le cessioni in prestito di Pjaca al Torino e Frabotta al Verona. Si attende anche l'incontro decisivo con il Sassuolo per definire l'eventuale acquisto di Manuel Locatelli. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche Kaio Jorge, in scadenza di contratto a dicembre 2021 con il Santos e che avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera. Tutte trattative in via definizione, sono invece già stati conclusi degli acquisti importanti per il settore giovanile della Juventus.

Sono arrivati Bandolo, Hujsen, Solberg, Muhamerovic e Boende. A questi si è aggiunto di recente anche il difensore Alessandro Citi, che come scrive Tuttosport, si sta già allenando alla Continassa. Il classe 2003 sarà un rinforzo importante per la Primavera bianconera, è stato un riferimento del Milan under 18 prima di lasciare la società rossonera a parametro zero. La Juventus lo ha ingaggiato quindi senza pagare indennizzo.

Alessandro Citi nuovo rinforzo della Primavera bianconera

Già parte integrante delle giovanili della nazionale italiana, Alessandro Citi ha fatto tutta la trafila partendo dall'under 15 (sei presenze), poi under 16 (sei presenze) ed under 17, anche se in quest'ultima ancora non ha giocato nessuna partita.

Dotato di molta fisicità, è abile nella marcatura grazie anche ad un'ottima velocità di base. Nato a Novara nel 2006, il Milan lo acquista proprio dalle giovanili della società piemontese nel 2013-2014. Gioca due anni negli Esordienti del Milan per poi diventare un riferimento difensivo dei Giovanissimi. . Il suo percorso di formazione si definisce la stagione successiva, nell'Under 14 di Luca Morin: dal 2015 al 2017, nei Giovanissimi Regionali, alla fine disputa 41 presenze e 6 gol segnati.

L'ultima stagione di Alessandro Citi nel Milan under 18

Alessandro Citi può giocare sia in una difesa a quattro che in una tre chiude la sua esperienza professionale con il Milan con la maglia dell'Under 18: un campionato non ideale per la squadra che finisce al terz'ultimo posto (ma a tre punti dal terzo). Stagione comunque importante per Alessandro Citi che con 19 partite giocate e un gol realizzato (decisivo, nel 2-2 contro la Lazio).

Il difensore si segnala sempre tra i migliori della formazione allenata da Cristian Terni. Le sue prestazioni non lasciano indifferente la Juventus, che coglie l'occasione di acquistarlo a parametro zero. Bonucci, Chiellini e De Ligt saranno i prossimi modelli per Alessandro. Intanto avrà modo di crescere nella Primavera della Juventus allenata da Bonatti.