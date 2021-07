Le recenti dichiarazioni del fratello di Gonzalo Higuain hanno destato evidentemente molto clamore mediatico. Nicolas, che cura gli interessi sportivi del giocatore argentino, ha infatti lanciato una frecciatina pesante alla Juventus ed in generale alle grandi società. Secondo Nicolas Higuain gli arbitri hanno sudditanza psicologica nei confronti delle grandi squadre. In Italia succede nei confronti della Juventus, in Spagna con il Real Madrid mentre in Argentina con il Boca Juniors. Ha però aggiunto "non posso parlare di malafede nei confronti di una società storica come la Juventus".

Successivamente il riferimento di Nicolas è stato uno dei giocatori riferimento della Juventus, ovvero Leonardo Bonucci. L'agente sportivo ha portato l'esempio di come in un'occasione Bonucci andò vicino con la testa a Rizzoli in una protesta del difensore nei confronti dell'arbitro. Secondo Nicolas Higuain qualsiasi altro giocatore al posto del giocatore bianconero sarebbe stato espulso per il modo in cui si è rapportato all'arbitro.

Nicolas Higuain sulla Juventus e su Bonucci

"Secondo me i grandi club ricevono qualche aiuto, ma non parlo solo di Juventus perché succede anche all'estero". Queste le dichiarazioni di Nicolas Higuain in riferimento alla famosa partita fra Inter-Juventus del 2018.

Match in cui non venne espulso Pjanic per seconda ammonizione e conclusosi con la vittoria dei bianconeri. Un successo che consegnò lo scudetto alla Juventus nella sfida di campionato contro il Napoli. L'agente sportivo ha poi aggiunto: "Ricordo nitidamente una partita in cui Bonucci aveva discusso con l’arbitro Rizzoli e gli aveva quasi dato una testata, un altro giocatore sarebbe stato espulso e sanzionato con almeno dieci giornate di squalifica".

Secondo Nicolas Higuain l'importanza storica di una grande società in questi caso risulta determinante. Parole evidentemente dure quelle del fratello dell'ex punta bianconera, che non hanno trovato il gradimento dei sostenitori della Juventus.

Nicolas Higuain sul trasferimento di Gonzalo alla Juventus

Il fratello agente di Gonzalo Higuain ha parlato anche del trasferimento della punta dal Napoli alla Juventus nell'estate 2017.

Ha dichiarato: "Quando la Juventus ci ha comunicato che voleva pagare la clausola rescissoria, Gonzalo mi ha detto di non voler più parlare con De Laurentiis ed è successo quello che sapete". Ha poi aggiunto che il trasferimento di Higuain alla Juventus è stato non per motivi economici ma perché era consapevole che al Napoli non c'era voglia di crescere come società. Infine ha sottolineato che sia lui che Gonzalo in tre anni al Napoli hanno ricevuto tanto affetto dai sostenitori campani.