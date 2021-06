Un anno fa la Juventus riprendeva a giocare dopo il lockdown e sulla sua panchina sedeva ancora Maurizio Sarri. Un anno dopo le cose sono molto cambiare, il tecnico toscano è stato esonerato l'8 agosto 2020, al suo posto è arrivato Andrea Pirlo, ma anche lui è stato sollevato dall'incarico dopo una stagione in chiaroscuro. Adesso l'allenatore della Juventus è di nuovo Massimiliano Allegri e la società sta cercando di costruirgli una rosa di livello. Ma, nelle ultime ore, un ex bianconero come Gonzalo Higuain è tornato a parlare dell'addio di Sarri alla Vecchia Signora.

Il Pipita ha svelato che ad alcuni giocatori della Juventus non piaceva il modo di giocare di Sarri: "Forse alcuni giocatori non erano contenti del suo modo di giocare".

Higuain e l'addio di Sarri

Quello tra Maurizio Sarri e la Juventus è stato un feeling che praticamente non è mai sbocciato. Il tecnico toscano non è riuscito a fare breccia nell'ambiente bianconero e anche i tifosi non si sono mai legati a lui. I sostenitori juventini non hanno dimenticato qualche frecciatina che Sarri lanciò alla Juventus ai tempi del Napoli. Ma Gonzalo Higuain ha rivelato che anche tra il tecnico toscano e i giocatori bianconeri non c'era molta sintonia: "Lui è un allenatore molto esigente, che vuole che si giochi sempre a due tocchi".

Proprio questo modo di giocare di Maurizio Sarri non avrebbe conquistato lo spogliatoio della Juventus. Perciò l'avventura del tecnico toscano a Torino è durata solo un anno. Higuain, invece, nel capoluogo piemontese si è trovato bene come ha rivelato lui stesso: "Torino è una città tranquilla, arrivavo da un altro mondo come Napoli".

In quel di Torino, però, Higuain ha dovuto faticare parecchio visto che lo facevano andare in palestra tutti i giorni. Inevitabilmente, il Pipita ha parlato anche di Cristiano Ronaldo suo compagno di squadra proprio alla Juventus e di Leo Messi: "Ho avuto la fortuna di giocare con entrambi".

La Juventus cerca rinforzi

Gonzalo Higuain è stato uno dei grandi colpi di mercato dell'ultimo decennio della Juventus.

I tifosi bianconeri sperano che anche in questa estate la dirigenza possa rinforzare la squadra per poter tornare a lottare per lo scudetto. La Juventus potrebbe mettere a segno qualche colpo anche in attacco, ma molto dipenderà dalla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo. Chi resterà certamente a Torino è Alvaro Morata. La Juventus ha deciso di prolungare il prestito del bomber spagnolo per un ulteriore anno. Dunque, adesso non resta che attendere di capire se in attacco ci sarà un altro ingresso oppure no. Per quanto riguarda l'attacco resta da monitorare anche la situazione di Paulo Dybala che va in scadenza di contratto nel 2022 e per ora non ci sarebbe nessun accordo per il rinnovo.