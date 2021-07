La Juventus la prossima stagione dovrebbe ripartire da Matthijs de Ligt. Il tecnico Massimiliano Allegri vuole infatti affidare la difesa al giocatore olandese, protagonista di un Europeo non ideale. La sconfitta agli ottavi della sua nazionale lo vede come uno dei responsabili, in quanto è stato espulso per un fallo di mano costringendo l'Olanda a giocare in dieci per molti minuti. Alla fine si è qualificata la Repubblica Ceca ai quarti di finale. Nonostante questo la Juventus è convinta di avere uno dei migliori difensori al mondo, che ancora deve valorizzare il suo potenziale.

Per questo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus lo avrebbe dichiarato incedibile. Il Barcellona infatti nelle ultime settimane avrebbe provato a sondare la disponibilità della società bianconera nel trattare una possibile cessione del giocatore. La risposta sarebbe stata decisa, ovvero Matthijs de Ligt è considerato incedibile. La Juventus quindi ripartirà dall'olandese anche la prossima stagione. Con Allegri potrebbe crescere ulteriormente dal punto di vista difensivo.

Nei mesi passati si era parlato già di un interesse del Barcellona, che comunque ancora oggi non sembra essere mutato. Oltre alla volontà della Juventus di non cederlo, a non agevolare una sua eventuale partenza verso la società catalana è anche la valutazione di mercato del giocatore. Il prezzo è di almeno 80 milioni di euro, somma che attualmente il Barcellona difficilmente riuscirebbe a garantire alla Juventus.

La società catalana infatti è una delle più indebitate in Europa insieme al Real Madrid. Un possibile trasferimento di De Ligt si sarebbe potuto concretizzare unicamente con l'inserimento di qualche contropartita tecnica da parte dei catalani.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe invece cedere Merih Demiral.

Il nazionale turco infatti ha mercato in Inghilterra e potrebbe garantire un'importante plusvalenza finanziaria. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, ma potrebbe lasciare la società bianconera anche per un'offerta di poco minore. Potrebbe partire anche Daniele Rugani, che piace al Betis Siviglia, alla Fiorentina e all'Empoli. Se dovessero partire potrebbe arrivare almeno un difensore. Interesserebbe Nikola Milenkovic, giocatore della Fiorentina in scadenza di contratto a giugno 2022. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro.