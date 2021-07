Dopo l’arrivo di mister Vincenzo Italiano l’ambiente della Fiorentina pare aver ritrovato l'entusiasmo che era un po' sceso dopo la fugace parentesi di Gattuso.

Gli obiettivi e i nuovi arrivi

Con i giusti innesti la Fiorentina potrà tornare a sperare in un posto in Europa. Difatti la società ha come obiettivo quello di ritornare a lottare per la qualificazione alle competizioni europee, dopo anni di sofferenze.

Il mercato finora ha regalato a mister Italiano un gioiello argentino, ovvero Nico Gonzalez, esterno ex Stoccarda e fresco vincitore della Copa America con la nazionale albiceleste.

La Fiorentina ha sborsato una somma importante per il giocatore, vicina ai 30 milioni di euro.

Oltre al suo arrivo è da tenere d’occhio i giocatori tornati dai vari prestiti, come Sottil e Lirola. Il primo pare destinato a restare a Firenze giocandosi anche il posto da titolare, mentre Lirola è tornato nel mirino del Marsiglia, squadra che lo ha avuto in prestito nella scorsa stagione.

I possibili innesti

Nonostante la rosa sia stata rinforzata, c’è ancora bisogno di diversi innesti per portare la Fiorentina a un livello competitivo.

Tra i vari ruoli da puntellare, spicca quello del difensore centrale, con Pezzella e Milenkovic che necessitano di alternative. Il nome monitorato è Nastasic, difensore dello Schalke 04 e vecchia conoscenza della Fiorentina.

Inoltre il club viola cerca un rinforzo in mezzo al campo e un nuovo esterno offensivo. Tra gli elementi monitorati sarebbe da tenere d’occhio Tommaso Pobega, centrocampista del Milan che nella scorsa stagione ha militato in prestito nello Spezia, proprio agli ordini di mister Italiano. Il giocatore non è sicuro della permanenza con i rossoneri e potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre si tiene d’occhio Mattia Zaccagni, il cui nome pare molto quotato per approdare a Firenze.

Davanti si monitora il gioiello colombiano Jorge Carrascal, esterno del River Plate e grande prospetto nel calcio sudamericano. La società argentina chiede 15 milioni, mentre la Fiorentina è disposta ad offrirne 10.

Infine va monitorata la situazione di Pol Lirola: nel caso in cui dovesse andare al Marsiglia, indurrebbe la Fiorentina a cercare un altro laterale sul mercato.

Il favorito sarebbe Zappacosta, terzino italiano del Chelsea che nella scorsa stagione ha militato nel Genoa.

La probabile formazione dei viola

La Fiorentina di mister Italiano si schiererebbe con un 4-3-3. In porta spazio da titolare a Dragowski, che sarà protetto da una linea difensiva a quattro composta da Lirola, Pezzella, Milenkovic e Biraghi.

A centrocampo Pulgar detterà i tempi di gioco, con al suo fianco Amrabat e Castrovilli. In attacco ci dovrebbe essere un trio di giovani composto da Gonzalez, Sottil e Vlahovic.