La Juventus prosegue la trattativa di mercato con il Sassuolo per l'acquisto di Manuel Locatelli. Nei prossimi giorni potrebbe esserci l'incontro decisivo fra le due società e sembra possibile l'inserimento di una contropartita gradita agli emiliani. A parlare del possibile approdo di Locatelli alla Juventus è stato anche l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi. Intervenuto a Juventibus, l'ex dirigente ha sottolineato che la situazione economica che sta riguardando la Juventus, ma in generale tutto il calcio italiano, condizionerà gli investimenti dei bianconeri.

A tal riguardo Moggi ha dichiarato: "Notizie grosse al momento non possono esserci. Ci può essere il ritorno di Pjanic in prestito o Frabotta ceduto all’Atalanta, ma non molto altro". Secondo l'ex amministratore delegato bianconero la Juventus non è in ritardo ma non bisogna pensare che possano arrivare grandi investimenti durante il Calciomercato estivo. Secondo Moggi, Locatelli arriverà alla Juventus, ma ci vuole pazienza. Servirebbe però anche un giocatore bravo nell'impostazione: l'ideale, secondo Moggi, potrebbe essere Pjanic.

'Locatelli migliora il centrocampo'

"Locatelli arriva, il nazionale italiano migliora il centrocampo perché ha piedi migliori rispetto ai mediani attualmente presenti nella rosa bianconera".

Queste le dichiarazioni di Luciano Moggi in riferimento al possibile approdo del nazionale italiano nella società bianconera. Proseguendo la sua considerazione, Moggi ha aggiunto: "Manca chi sa impostare il gioco, potrebbe essere Pjanic ancora per un altro anno". Secondo l'ex dirigente bianconero non bisogna pensare che la Juventus possa investire somme pesanti durante il calciomercato estivo, occasioni di mercato escluse.

Pjanic potrebbe arrivare in prestito dal Barcellona

E a proposito di Pjanic, nelle ultime ore si parla molto di un suo possibile ritorno alla Juventus. La società bianconera potrebbe decidere di acquistarlo solo se il Barcellona decidesse di cederlo in prestito. Sembra improbabile che possa esserci un investimento sul cartellino, anche in considerazione del fatto che è stato ceduto al Barcellona nella stagione 2020-2021 (nello scambio con Arthur Melo) con una valutazione di circa 60 milioni di euro.

Ci si attendono novità anche per quanto riguarda il settore avanzato. Dovrebbe arrivare una quarta punta che vada ad aggiungersi ai vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Anche in questo caso, difficile ipotizzare investimenti "pesanti", più probabile l'arrivo di un giocatore in prestito che non vada ad appesantire il monte ingaggi.