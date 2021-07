La stagione 2021/22 della Juventus parte ufficialmente il 15 luglio con la preparazione estiva. Dopo le visite mediche effettuate il 14 luglio, parte della rosa si ritroverà alla Continassa per una doppia seduta di allenamenti. Nelle prossime settimane arriveranno gradualmente quei giocatori impegnati di recente in Coppa America e all'Europeo. Ma nel frattempo prosegue il lavoro del direttore sportivo Federico Cherubini in tema Calciomercato. La principale esigenza rimane l'acquisto di un centrocampista di qualità, che sarebbe stato individuato in Manuel Locatelli.

Nei prossimi giorni dovrebbe esserci l'incontro decisivo fra Sassuolo e Juventus per definire la formula di pagamento del centrocampista. Gli emiliani avrebbero rifiutato il pagamento dilazionato in tre-quattro stagioni, un po' come è successo lo scorso calciomercato estivo con l'acquisto di Federico Chiesa dalla Fiorentina. Il Sassuolo potrebbe concedere un prestito con riscatto entro giugno 2022. Potrebbe però accettare anche una contropartita tecnica che permetterebbe alla Juventus di attutire l'esborso economico in cash da presentare al Sassuolo per l'acquisto di Locatelli: il preferito sarebbe Nicolò Fagioli.

Fagioli possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Locatelli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato gli emiliani preferirebbero il centrocampista Nicolò Fagioli e non il difensore Radu Dragusin.

Dunque dovrebbe essere il centrocampista classe 2001 il giocatore che potrebbe trasferirsi al Sassuolo per l'affare Locatelli. La Juventus potrebbe offrire circa 30 milioni di euro più il cartellino di Fagioli. Dragusin rimarrebbe alla Juventus come quarto o quinto centrale della prima squadra, con il dubbio sulla permanenza di Demiral, che potrebbe lasciare la Juventus per circa 40 milioni di euro.

L'altra riserva dei vari Bonucci, de Ligt e Chiellini potrebbe essere Daniele Rugani.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando altri profili per il centrocampo. Locatelli rimane il primo nome ma non sono escluse altre novità per la mediana, soprattutto se si dovesse presentare un acquisto vantaggioso. Potrebbe arrivare Miralem Pjanic, che il Barcellona non considera utile al progetto sportivo.

Il centrocampista potrebbe arrivare in prestito dalla società catalana, anche se il suo arrivo potrebbe dipendere da almeno una cessione sulla mediana. Il principale indiziato a lasciare Torino sarebbe Aaron Ramsey, che interessa all'Arsenal. La Juventus spera di incassare circa 16 milioni di euro dal cartellino del giocatore e il conseguente risparmio sull'ingaggio da sette milioni di euro che percepisce il centrocampista gallese.