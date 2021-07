La Juventus sta definendo le strategie di mercato da portare avanti nelle prossime settimane. Il direttore sportivo Federico Cherubini a breve dovrebbe incontrare il Sassuolo per provare a trovare un'intesa sul trasferimento di Locatelli in bianconero. Attualmente ci sarebbe ancora distanza fra l'offerta bianconera e le richieste degli emiliani. Nel frattempo però si studiano anche delle alternative e non è un caso si parli di un interesse concreto per Renato Sanches e Miralem Pjanic.

Nelle ultime ore però la Juventus starebbe valutando un altro centrocampista, ovvero il nazionale inglese Jordan Henderson.

Il 31enne del Liverpool va in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società inglese e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo contrattuale. La valutazione di mercato sarebbe diminuita negli ultimi mesi, non solo per il contratto in scadenza ma anche perché non sarebbe considerato un titolare inamovibile del Liverpool. Inoltre anche con la nazionale inglese ha giocato solo entrando dalla panchina e mai dal primo minuto. Non è quindi escluso che il calciatore decida di lasciare l'Inghilterra per una avventura professionale.

Henderson possibile acquisto della Juventus: piacerebbe anche a Psg e Atletico Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Jordan Henderson.

Per caratteristiche tecniche e fisiche è un giocatore che piace molto ad Allegri, in quanto bravo nell'impostazione ma anche nel garantire equilibrio alla squadra. Sul nazionale inglese però ci sarebbe l'interesse concreto anche di Paris Saint Germain e Atletico Madrid. Attualmente, per la Juventus rappresenterebbe un'alternativa a Locatelli o a Pjanic.

Il centrocampista del Sassuolo sarebbe il preferito per rinforzare la mediana. Inoltre, qualora dovesse partire un altro centrocampista (Ramsey potrebbe trasferirsi all'Arsenal), non è da scartare la possibilità arrivi un ulteriore rinforzo. Alcuni giornali sportivi parlano di un possibile ritorno di Pjanic, che il Barcellona cederebbe volentieri.

Il tecnico Koeman non lo considererebbe utile al progetto sportivo catalano.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà tener conto anche della cessioni. Attualmente infatti sono quasi 30 i giocatori della rosa bianconera. Il tecnico Massimiliano Allegri vorrebbe lavorare con circa 23 giocatori e in caso di necessità attingere all'under 23 bianconera. Oltre a Ramsey sarebbero considerati cedibili Merih Demiral, Daniele Rugani e Gianluca Frabotta.