La Juventus dovrà rinforzare la rosa durante il calciomercato estivo. Ci sono infatti alcuni ruoli che necessitano di acquisti di qualità per rendere la rosa competitiva non solo in Italia ma anche in Europa. A centrocampo ad esempio sembra esserci la necessità di nuovi innesti, in quanto la scorsa stagione i vari Bentancur, Rabiot e Arthur Melo non hanno dato un grande contributo dal punto di vista del gioco. Per questo potrebbe arrivare non solo una mezzala (il preferito rimane Manuel Locatelli) ma anche un mediano di qualità da schierare a supporto della difesa.

Si parla soprattutto del possibile approdo in bianconero di Miralem Pjanic, destinato a lasciare il Barcellona dopo appena una stagione. A confermare il possibile addio è stato l'amministratore delegato della società catalana, che ha recentemente dichiarato che si sta lavorando ad una cessione del giocatore. Il centrocampista potrebbe ritornare alla Juventus ma ci sono però almeno due condizioni affinché possa far parte la prossima stagione della rosa bianconera: la cessione di Ramsey e la riduzione dell'ingaggio.

Le possibili condizioni per il ritorno di Pjanic alla Juventus

La prima condizione necessaria affinché Pjanic ritorni alla Juventus sarebbe l'eventuale cessione di Aaron Ramsey. Il gallese guadagna circa sette milioni di euro a stagione e non sarebbe considerato utile al progetto sportivo bianconero.

L'ingaggio che percepisce appesantisce evidentemente il monte ingaggi. Dunque, con il suo eventuale addio la Juventus risparmierebbe sette milioni di euro netti a stagione sugli stipendi, denaro che potrebbe essere utilizzato per pagare proprio l'ingaggio di Pjanic. L'altra condizione sarebbe che quest'ultimo dovrebbe accettare una riduzione dell'ingaggio rispetto a quello che attualmente percepisce al Barcellona.

Con i bonus, Pjanic guadagna quasi 8,5 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

Di recente si è parlato anche di un interesse concreto dell'Inter per il centrocampista Miralem Pjanic. La società nerazzurra starebbe pensando al giocatore del Barcellona nell'eventualità in cui Marcelo Brozovic dovesse lasciare la società nerazzurra.

Il croato ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo contrattuale. Di conseguenza potrebbe essere ceduto per finanziare l'eventuale acquisto di Pjanic. La Juventus è al lavoro anche per la quarta punta. Allegri avrebbe chiesto un rinforzo per il settore avanzato che possa rappresentare un'alternativa ai titolari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Potrebbe arrivare Kaio Jorge del Santos.